Dès ce soir, sur PinkX, vous pourrez voir le film « I Love CockyBoys ». Et ca tombe bien car les CockyBoys viennent de fêter en grande pompe leur dixième anniversaire ! Étaient réunis dans une piscine et dans ses abords boisés des CockyBoys actuels et passés, des blogueurs influents, des fans… et des chiens 🙂 Jake Jaxson, qui a racheté CockyBoys en 2010, son mari RJ Sebastian et leur boyfriend Benny Morecock accueillaient chaleureusement les hôtes. Voici quelques photos souvenir…

Le « throuple » Benny Morecock, Jake Jaxson et RJ Sebastian. Les emblématiques Levi Karter, Max Ryder et Liam Riley. Zachary Sire de Str8UpGayPorn avec Sean Ford. Et ambiance fun dans la piscine où Calvin Banks pose avec sa teckel Joanne !!! Photos : Amanda Corlies, Philliy T et Zachary Sire

Cory Kane avec Danny Montero. Beaux Banks, Josh Moore, Alex Mecum et Carter Dane. C’est deux derniers s’avèrent amoureux pour de vrai. Woaw !!!! Autres couples de porn stars présents : Ricky Roman et Michael Ribezzo, Mickey Knox et Colby Chambers – Photos : Philliy T et Str8UpGayPorn

Parmi les fans, beaucoup de femmes qui ne se privent pas de faire des selfies avec leurs modèles préférés, comme dσrσmε avec Colby Keller, Kelly avec Beaux Banks et Toniann Rose avec Calvin Banks – Photos : dσrσmε, Kelly et Toniann Rose

Un montage exclusif réunissant quatre scènes sorties à l'origine en 2014. Au casting : Jaxon Radoc, Max Carter, Tony, Tico, Chris Harder, Kevin Carson, Levi Michaels et David Corey…

