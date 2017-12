Ce week-end sur Man-X, le complément idéal de PinkX : Des après-séances d’entraînement de foot résolument sexe et de jeunes Californiens frétillants de désir.

Samedi 2 décembre à partir de minuit : « Scored » (BulldogXXX)

Les terrains de football sont pleins de mecs super sexy. Et quand ils se retrouvent après l’entraînement, ils se servent moins de leurs pieds et beaucoup plus de leur bite et de leur cul.

Le manplus : Que l’on soit fan ou non des matches de foot à la télé, la thématique footballistique demeure un must dans le porno gay. D’autant que depuis un scandale dans un club de foot brésilien, on sait ce qui se passe dans les vestiaires 🙂 Sorti en 2017, Scored bénéficie d’un casting varié – en âge et en gabarit – unanimement sexe. Un modèle toutefois nous a particulièrement tapé dans l’œil : le new cumer passif Koby Lewis. On adorerait être le grosse bête sauvage qui lui a laissé en souvenir ses deux remarquables « empreintes » sur le torse! 🙂



Après les entraînements, Gabriel Phoenix est toujours très excité. Quand il s’installe sur le canapé de la salle de repos, il ne pense qu’au cul. Bien heureux Alex Roman qui passe devant lui. Gabriel le regarde droit dans les yeux et l’autre comprend qu’il veut la même chose… Oups ! Que la bite du filiforme d’Alex est grosse !!! – Photos : Scored / BulldogXXX

Koby Lewis et Felipe Capuco viennent de finir leur entraînement. Avec une idée bien précise derrière la tête, Koby propose à Felipe de venir passer chez lui. Comme son paternel n’est pas là, ils seront libres de passer à la 3ème mi-temps ! – Photos : Scored / BulldogXXX

Korar Darver aime bien aussi s’entraîner dans les vestiaires avec Dave London. Plus âgé, celui-ci a une sacrée expérience avec le ballon. Il sait aussi détendre les muscles abîmés par des massages. Et comme l’espère Korar, il saura jouer avec son cul ! – Photos : Scored / BulldogXXX

Après l’entraînement, direction la douche pour Sam Wallis et Wolfe Raye. Rien de plus agréable que l’eau chaude sur les muscles endoloris. Rien de plus excitant aussi. Si bien que les deux mecs ne réfrènent en rien leurs pulsions… – Photos : Scored / BulldogXXX

Dimanche 3 décembre à partir de minuit : « California Boys » (HelixStudios)

Quand le soleil de Californie active la testostérone de jeunes mecs, ça sautille dans les calbuts !

Le manplus : le blond californien se décline en actif, en passif et en versatile ! 🙂 Les productions Helix ont le soin des détails pour créer un univers cohérent où de jeunes hommes sont libres de s’amuser et d‘aimer.

Le châtain blond Jordan Thomas confesse au brun Luke Allen combien il a envie d’un mec. Luke n’a aucun problème avec ce secret et donne même de sa personne… – Photos : California Boys / HelixStudios

Dallas Trenton essaie d’aider le blondissime Brandt Myers dans ses révisions, mais ce dernier ne pense qu’à niquer Dallas… – Photos : California Boys / HelixStudios

Selon le précepte que « la bonne baise fait les bons amis« , Jessie Montgomery, Max Carter et Christian Collins s’éclatent en toute amitié ! – Photos : California Boys / HelixStudios

Kyle Ross ne peut pas attendre d’être dans une chambre. Il chevauche Casey Tanner dans une voiture ! – Photos : California Boys / HelixStudios

N’importe quel prétexte est bon pour baiser. Cette fois-ci, c’est un parcours de golf miniature qui donne envie à Connor Kline, Max Carter et Casey Tanner d’improviser un trio où tous les bons coups sont de mise ! – Photos : California Boys / HelixStudios

Retrouvez Man-X sur la majorité des opérateurs en duo avec PinkX dans le pack « 2X Gay ».