Â« I am what I am Â» : Star au Mexique, Javier de la Vega assume son passÃ© X gay

« I am what I am » : Star au Mexique, Javier de la Vega assume son passé X gay

Dans la série – sans fin ! – « J’ai fait du porno gay quand j’étais jeune « , le comédien et chanteur argentin Javier de la Vega a fait l’objet le 29 avril dernier d’un article « révélateur » sur le site du quotidien mexicain El Debate. Actuellement sur les planches du « Théâtre Centauro » de Mexico dans la pièce « L’Importance d’être Constant » d’Oscar Wilde, le beau mâle voit son passé X confirmé par un grand média…

Depuis au moins 2011, des fans de porno avaient associé de la Vega à un certain Alex Gutiérrez Mayo qui avait tourné en 2005 un duo et une partouze – avec double pénétration ! – dans le film Una noche en Buenos Aires. S’il y avait un doute, il n’est aujourd’hui plus permis !!! – Photos : American Top Producciones

Et l’intéressé semble se moquer de cet outing dont il pressentait l’imminence. À moins qu’il en ait été informé. Car quelques jours avant la révélation du journal, il s’était fendu de ce message sur les réseaux sociaux :

« I am what I am ! » Oui, de la Vega assume et il en est fier !!!