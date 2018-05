La cÃ¨ne version gay suscite la controverse

La relation entre l’homosexualité et la religion varie énormément au cours des temps et des lieux. Toutes les religions ne condamnent pas explicitement l’homosexualité; certaines ne la prennent pas du tout en considération. Mais un groupe italien a recrée la cène en version gay

Cette relation est parfois très compliquée, et un groupe LGBT d’Italie appelé DiverCity a recréé une image de la Sainte Cène, mais dans la version gay, cette image a suscité beaucoup de controverse et a soulevé plusieurs discussions sur l’homosexualité et la religion. Beaucoup de religieux ont traité cette image comme un manque de respect total pour les croyances, d’autres ont soutenu la liberté d’expression du groupe. Découvrez l’image: