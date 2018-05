20 ans de prison pour le Texan qui a utilisÃ© Grindr pour agresser des gays

Un jeune homme de Frisco qui a participé avec d’autres hommes à quatre invasions de domicile l’année dernière dans lequel des hommes homosexuels ont été ligotés et agressés a été condamné lundi à 20 ans de prison fédérale.

Anthony Shelton, qui avait 19 ans au moment de son inculpation l’année dernière, est le troisième homme de Frisco à être condamné pour crime de haine. Un quatrième est en attente de procès. Shelton a conclu un accord de plaidoyer lundi. « M. Shelton a accepté la responsabilité de son rôle dans cette affaire en plaidant coupable », a déclaré Scott Palmer d’Addison dans un courriel. Palmer l’avocat de Shellton. « Anthony a exprimé ses sincères remords pour ses actions et le mal qu’il a causé aux victimes, ce qui a coûté un lourd tribut à sa famille et à ses amis qui ont été choqués d’être impliqués dans quelque chose comme ça. »

Les hommes ont utilisé Grindr, pour organiser des rencontres avec des victimes entre janvier et février 2017 dans des maisons à Plano, Frisco et Aubrey, selon les procureurs fédéraux. Les autorités ont signalé quatre invasions de domicile dans ces villes. Une fois à l’intérieur de la maison d’une victime, les hommes, étaient armés, ont attaché la victime avec du ruban adhésif, l’ont battu et l’on dit des insultes à caractère homophobes , selon les autorités fédérales. Ils ont également volé dans la propriété de la victime, y compris son véhicule. Dans le cadre d’un accord de plaidoyer, Nigel Garrett, 21 ans, a été condamné à 15 ans de prison fédérale en janvier dernier pour son implication dans des crimes de haine. Chancler Encalade, 20 ans, a reçu une peine de 10 ans en février. Le cas de Cameron Ajiduah est en instance de jugement. Il avait 18 ans au moment de son inculpation.