La star du rugby Ben Cohen rÃ©agit Ã  une photo nue

Ben Cohen, âgé de 39 ans, a remporté la Coupe du Monde de Rugby au Royaume-Uni. Il a également participé à la «Strictly Come Dancing» de la BBC en 2013. Il passe beaucoup de temps à la tête de la «StandUp Foundation», qui lutte contre l’intimidation et l’homophobie. Mais maintenant, pour la deuxième fois en un an, il doit faire face à une photo nue des médias sociaux.

L’année dernière, des photos d’une vidéo nue ont été divulguées en ligne, montrant Ben Cohen «se faire plaisir». À l’époque, des sources proches de lui ont affirmé que la vidéo était très ancienne et qu’il était «dévasté». Cette semaine, une nouvelle photo est apparue sur Twitter, montrant prétendument Ben debout nu, avec son pénis pas si caché dans ses mains. Cependant, Ben a été prompt à répondre cette fois, et a pris sur Twitter pour déclarer que l’image est fausse !

It’s a fake picture buddy!!!! 😳 https://t.co/pZrOGweSE2 — Ben Cohen (@RugbyBenCohen) 21 décembre 2017

Pas de soucis cependant, vous pouvez toujours profiter de ces photos très réelles de son compte Instagram:

Weights and run done!!! 💪🏻🏃🏻 Une publication partagée par Ben Cohen (@bencohenstandup) le 18 Juil. 2015 à 9 :09 PDT

On est sympa avec vous on vous en partage une autre !

Pour tout retrouvez allez sur son instagram cliquez ici !