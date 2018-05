Les meilleurs parodies de films version porno gay !

Le cinéma et le porno gay ont une relation étrange beaucoup de producteurs font des parodies des grands succès des panneaux d’affichage pour le goût de leurs abonnés! Ceci afin de leur donner une offre plus originale et créative, menant l’homoérotisme à des lieux hors du commun.

Dans une galaxie très lointaine …

Star Wars: Episode VII – The Force Awakens a permis à tous de profiter des personnages de l’univers de George Lucas pour le goût de tous.

Courir plus vite que la lumière !

Men.com a repris le succès de la série Flash avec une touche assez homoérotique !

Mutants et fiers de l’être

Les mutants, ces personnages bien-aimés dans le monde Marvel, ont toujours été punis par des préjugés. Profitant de la sortie du film X-Men: Days of Future Past, le producteur Men.com a fait sa propre version dans laquelle les acteurs pornos jouaient les héros et les méchants, et pendant qu’ils attaquaient, ils finissaient par se donner beaucoup d’affection …

Attrapez les tous !

Avec la sortie de l’appli pokemon go certains producteurs ont profité du succès de la série nippone pour faire cette parodie!

Winter is cuming…

Une épique nouvelle série….

