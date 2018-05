Les nouveautÃ©s du week-end sur Man-X (5 & 6 mai)

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU : « Alerte à Malibu » version Helix et les jeunes et jolis skateurs de Staxus.

Samedi 5 mai à partir de minuit : « Lifeguards : Summer Session » (HelixStudios)

Suivez la vie d’un groupe de sauveteurs et de leurs amis alors qu’ils font la fête et jouent sur les plages du sud de la Californie. Quatre duos et un plan à six.

Le manplus : Le blockbuster sorti en 2016 de Helix ! Et la partouze est véritablement un must ! Ce n’est pas un hasard si si elle a été honorée par les GayVN Awards 2018.

Fumer sur la plage est interdit. Le freluquet Joey Mills va apprendre à respecter le règlement après que Blake Mitchell le sermonne à coup de trique dans une Jeep ! – Photos : Lifeguards : Summer Session / HelixStudios

Tyler Hill vient au secours du beau surfeur Josh Brady échoué sur la plage. Le bouche-à-bouche est décisif… 🙂 – Photos : Lifeguards : Summer Session / HelixStudios

Au coin du feu, les sauveteurs Sean Ford et Noah White se rapprochent et se découvrent en toute intimité… – Photos : Lifeguards : Summer Session / HelixStudios

Insatiable, Sean Ford se donne à son collègue Max Carter… – Photos : Lifeguards : Summer Session / HelixStudios

Max Carter, Tyler Hill, Blake Mitchell, Kyle Ross, Joey Mills et Evan Parker partouzent ! – Photos : Lifeguards : Summer Session / HelixStudios

Dimanche 6 mai à partir de minuit : « Skate Off » (Sk8 M8s-Staxus)

Les petits skateurs pourraient nous ennuyer avec leur planche à roulettes. Mais plus ils sont mignons, plus on tombe sous leur charme. Quatre duos.

Le manplus : Les jeunes beaux gosses européens – surtout tchèques – font les beaux jours du label Staxus. À noter que Kris Blent, le blond incendiaire hollandais qui est dans deux scènes, a été élu meilleure porn star internationale aux Prowler Porn Awards 2016.

Jaro Stone à fond dans dans le Batave Kris Blent ! – Photos : Skate Off / Sk8 M8s-Staxus

Erik Franke s’ouvre en grand au braquemart de Calvin Rose ! – Photos : Skate Off / Sk8 M8s-Staxus

Le gitan Pyotr Tomek profondément dans le Britannique Leo Ocean ! – Photos : Skate Off / Sk8 M8s-Staxus

Kris Blent et Ray Mannix en mode flip-flop… – Photos : Skate Off / Sk8 M8s-Staxus

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.