Tom Faulk oute son papa !!!

L’année dernière, à l’occasion de la sortie de « MXXX : The Hardest Ride« , le blockbuster de NakedSword qu’elle a co-scénarisé, la porn star Tom Faulk – qui a récemment pris sa retraite – avait évoqué chez Str8UpGayPorn l’implication de sa famille.

Sa tante et son oncle avait loué leur propriété pour qu’elle serve de lieu de tournage. Sa maman avait pris des photos. Et son papa avait piloté le drone pour filmer les vues aériennes. Un famille très cool, très ouverte. Faulk est toutefois tombé des nues en découvrant que son papa avait un homme dans sa vie. Un jeune Noir, très bien monté. Il n’a pu s’empêcher de tweeter son étonnement… et ravissement ! 🙂

Oh mon Dieu ! Mon père vit de l’autre côté de la rue, a divorcé de maman et invite chez lui un mignon Afro-américain ! WTF ???????!! Je mettrai à jour !!!

Il a vraiment utilisé le mot BBC (Big Black Cock) !!!! Oh mon Dieu !!!! Ha Ha Ha ha ! Putain que c’est top !!!

Tom Faulk

Ses fans veulent bien sûr en savoir plus. Le papa a t-il réellement un amant ? Est-il juste en train de faire une expérience ? S’agit-il d’un coming-out ? Et un certain Lucas Conrad veut absolument les voir en trio dans une vidéo. Les fans ont parfois de ces exigences… 😉