Les nouveaux films de la semaine Ã  voir sur PinkX (8 – 13 mai)

Cette semaine sur PinkX et pendant une semaine sur la chaîne : se livrer à des inconnus via une appli, faire fi des apparences hétéro-normées, jouir de tout au risque de se perdre et se rendre incroyablement désirable grâce au port du latex !



Mardi 8 mai à partir de minuit : « Jouissances et cagoules » (GayFrenchKiss)

Quatre scènes qui vont ravir les fans de cagoule et de soumission ! Quatre tableaux qui reproduisent le même schéma, une arrivée surprise du maître et le soumis qui se fait baiser comme il faut.

Le pinkplus : Une thématique très actuelle portée par des modèles excitants.

Un mec à poil avec une cagoule se branle d’une main tout en draguant sur son portable…On sonne à la porte, son plan arrive et le soumet ! – Photos : Jouissances et cagoules / GayFrenchKiss

Plan direct ! Un type assis sur une chaise, pantalon baissé et tête camouflée dans une cagoule se fait pomper par un mec à ses pieds… – Photos : Jouissances et cagoules / GayFrenchKiss

Un mec à poil avec une cagoule est allongé sur un lit. Une porte s’ouvre, un jeune brun barbu en sort, la bite au garde à vous… – Photos : Jouissances et cagoules / GayFrenchKiss

Un brun sur un canapé est en attente d’une saillie. Un premier homme lui donne satisfaction, suivi d’un deuxième, le visage masqué… – Photos : Jouissances et cagoules / GayFrenchKiss

Vendredi 11 mai à partir de minuit : « Dudes, Muscles & Cocks » (NextDoorStudios)

Les apparences sont trompeuses ! Une situation familiale ou professionnelle n’est qu’un vernis recouvrant une réalité plurielle… 🙂 Quatre duos.

Le pinkplus : La première scène avec Markie More et Brendan Phillips est en tout point excellente. Arad et Zander Cole sont magnifiques. Et le duo de crânes rasés à la peau blanche et tatouée Mark Long /Colton Phobos est top !

Markie More surprend son beau-frère Brendan Phillips en train de renifler ses chaussettes de sport. Furieux, il le jette sur le lit, le retourne et lui descend son slip direct en dégageant un cul bien bombé. Il lui écarte les fesses, bouffe ce trou bien serré… – Photos : Dudes, Muscles & Cocks / NextDoorStudios

Pour se venger de son petit ami qui le trompe, Arad se rebranche avec un ex, Zander Cole… – Photos : Dudes, Muscles & Cocks / NextDoorStudios

Lorsque Scotty Zee laisse son voisin marié Tommy Regan utiliser sa douche, il découvre que ce qu’il ressent en secret pour lui est réciproque… – Photos : Dudes, Muscles & Cocks / NextDoorStudios

Alors que le moral de Mark Long est au plus bas, l’agent immobilier Colton Phobos lui promet une belle vente s’il peut goûter à sa grosse queue… – Photos : Dudes, Muscles & Cocks / NextDoorStudios

Samedi 12 mai à partir de minuit : « Guyspotting » (NakedSword-BlakeMason)

Immersion dans la vie de sex-buddies résidant à Manchester. Trois duos et une partouze.

Le pinkplus : Co-produit par NakedSword et Blake Mason, réalisé par mr pam et Mickey Taylor, Guyspotting réinterprète à la sauce gay le cultissime et trash Trainspotting de Danny Boyle. Ce faisant, il détonne dans la production porno habituelle par ses personnages fortement alcoolisés, pour ne pas dire plus. Ce réalisme nous fait même nous demander si les acteurs ne jouaient pas ce qu’ils sont dans la vraie vie. À noter que le clip du single In The Night de Mickey Taylor a servi de bande-annonce officieuse…

Le beau rouquin barbu Leander n’attend qu’une chose : que Mickey Taylor s’en aille pour avoir tout pour lui la grosse queue de Jack Taylor. Leur invité parti, le couple baise effectivement dans la cuisine en mode auto-reverse ! – Photos : Guyspotting / NakedSword-BlakeMason

Si Grindr était un royaume, Kayden Gray en serait son roi ! Affamé de très grosses bites, Koby Lewis est tout heureux d’avoir pu se brancher Kayden. Mais il en veut plus et, tout essoufflé et en sueur, il lui demande s’ils peuvent se revoir. Le TBM lui adresse un sourire méprisant et lui répond qu’il n’est rien de plus qu’ « un putain de jouet« . « Trouduc » lui lance Koby. Mais avant même qu’il ne parte, Kayden est déjà sur son téléphone à la recherche de son prochain trou… – Photos : Guyspotting / NakedSword-BlakeMason

Kayden Gray décroche son téléphone. Au bout de la ligne, Mickey Taylor. Ils se donnent rendez-vous à un bar. Mickey est le premier à arriver et s’impatiente quand il voit venir Kayden avec un blond sexy Gabriel Phoenix. Présentations faites, Mickey et Gabriel se kiffent et baisent dans une salle privée à l’étage du bar… – Photos : Guyspotting / NakedSword-BlakeMason

Nos deux sex-lovers Gabriel Phoenix et Mickey Taylor reçoivent la visite de deux potes, Billy Rock et Matthew Anders. Et si on partouzait ? – Photos : Guyspotting / NakedSword-BlakeMason

Dimanche 13 mai à partir de minuit : « Rubbergeddon » (UKHotJocks)

Lissées, noires, brillantes et hyper près du corps, les tenues en latex donnent de ces envies ! Les muscles et abdominaux n’en sont que mieux dessinés et les cuisses que plus épaisses !! Et il suffit de dézipper pour que des bites gonflées d’un sang agressif pénètrent des culs roses et humides !!!

Le pinkplus : UKHotJocks est le studio le plus en phase avec de jeunes gays addicts de soft dans la sexualité fetish. L’accessoire met en valeur le corps. Le cul y est notamment sublimé. Quant à Aarin Asker, l’une des bombes de Rubbergeddon – quel titre !!! -, il est la jouissance anale incarnée quand il se fait double-pénétrer par Leander et Kayden Gray.

Koby Lewis est en latex pantalon avec zip total, bretelles et tours de bras, rangers aux pieds. Kayden Gray débarque en latex également et en harnais de torse et chaps. Le TBM se positionne derrière Koby et commence à descendre le slip libérant l’accès au cul. Ses doigts prennent la température de ce trou chaud bouillant… – Photos : Rubbergeddon / UKHotJocks

Brent Taylor est à genou en latex tee-shirt, short, masque. Hans Berlin s’avance en combi avec juste sa grosse teub offerte à la bouche de cochon de Brent. Après quelques échauffements, Brent se retrouve sur le sling avec son cul dégagé à la bonne hauteur… – Photos : Rubbergeddon / UKHotJocks

Superbe de virilité, Dani Robles est en combinaison courte. Aarin Asker est en débardeur et short moonshine qui laisse apparaitre un cul canon… – Photos : Rubbergeddon / UKHotJocks

Jack Taylor est en manches longues jaunes avec un short moonshine zippé devant. Matt Anders est est chaps, harnais de torse. Nos deux mecs se chauffent la bite puis Jack finit sur le sling, jambes en l’air, Matt allant et venant en lui ! – Photos : Rubbergeddon / UKHotJocks

Le très sexy Aarin est entrepris par Leander et Kayden Gray, accueillant même dans son cul les deux belles bites en même temps ! – Photos : Rubbergeddon / UKHotJocks

