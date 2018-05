Récemment l’ex-COLT man Carlo Masi – de son vrai nom Ruggero Freddi -, a suscité un buzz mondial après la révélation par le grand quotidien transalpin « La Repubblica » qu’il était devenu professeur de mathématiques à Rome dans la plus prestigieuse université italienne : « La Sapienza ». À nouveau, le beau barbu musclé fait parler de lui : ce vendredi 4 mai, il s’est marié en grande pompe à Gustavo Leguizamon, alias Adam Champ, un bel Argentin également ex-COLT man. Leur mariage célébré par Vladimir Luxuria, une personnalité médiatique et politique transgenre, a été retransmis en direct dans l’émission « Pomeriggio Cinque » sur Canale 5…

Nous nous sommes rencontrés durant le tournage de son premier film à Sacramento. Étant la plus grande star de la compagnie, je me suis présenté en attendant qu’un new cumer saurait qui j’étais. Mais il a prétendu ne pas me connaître. Alors ça m’a énervé, j’étais fâché… et j’ai eu le coup de foudre.

Comme on passait du temps ensemble, j’ai demandé au producteur si je pouvais tourner une scène avec lui. Et un mois plus tard, la nuit précédant notre tournage, nous avons couché ensemble et nous sommes tombés amoureux.

Ruggero Freddi alias Carlo Masi