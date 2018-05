La nouvelle soirÃ©e du dÃ©pot la gender F*** sera Ã©pique

Le dépot annonce une nouvelle soirée qui va être épique avec un line up de folie, des happenings de dingue et enfin une soirée qui est ouverte à tout le monde. On se donne rendez-vous le 19 mai au dépot pour se retrouver tous ensemble !

Cette soirée nous fait oublier les genres, les apparences, c’est un grand espace de liberté. Tout le monde se mélange pour que la fête soit plus folle.

« Gender f*** ce sont des rencontres d’une nuit qui se séparent le matin venu avec le souvenir d’une douce folie passagère »

LA RENCONTRE ENTRE :

La couture & le trash

Les garçons & les filles

L’électro & la pop

Un club Gender Fluid & un Cruising Gay

Les talons aiguilles & les harnais

La sueur & l’eyeliner

L’amour & le sexe

C’est la rencontre entre vous, eux, elles … : c’est NOUS tout simplement.

Gender F*** c’est deux niveaux pour deux fois plus de plaisirs non coupables.

AU QUEER CLUB : les corps se rapprochent sur les beats suaves de :

DJ Babybear – Paris (Menergy)

> https://www.mixcloud.com/djbabybearparis/

Corrine – and co (Madame Arthur)

> http://www.mixcloud.com/themaninsidecorrine

Sophie Morello (Kidnaping)

> https://soundcloud.com/la-kidnapping

A la PLAY AREA GAY: des « putasseries » étonnantes au remix les plus house

avec :

DJ Andrei Olariu (Raidd Bar, Mad Club Lausanne)

> https://soundcloud.com/andreiolariu

Wesley Elash (Le Depot)

> https://soundcloud.com/djwesleyelash

On en oublierait presque la cerise sur le gâteau, voir même la cherry on the hot cake. Pour vous en mettre plein les … yeux, Julien De Bomerani vient nous rendre visite.

Pour vous accueillir, vous dirigez et surtout vous couvrir d’amour, Lady Carbone – performer vous attend à l’entrée et Kyssy Bang Bang aux portes du paradis.

Entrée + Shot : 15 €

Entrée + conso + accès cruising : 20 €