Olly Murs cÃ©lÃ¨bre en se dÃ©nudant et en tenant sa grande coupe

Olly Murs, chanteur britannique populaire et juge de The Voice, est de retour à ses pitreries sans limites – se déshabiller sur Instagram, avec une coupe de football pour cacher son …. il ne cache pas grand chose !

Olly Murs, un auteur-compositeur-interprète de 33 ans et présentateur de télévision, est devenu célèbre en 2009 sur le X-Factor, bien que l’année dernière, il est passé à The Voice. Nous l’avons vu se déshabiller dans le passé, et nous avons vu son paquet sur scène devant des milliers de fans. Ce week-end, c’était encore le temps de Naked Olly – célébrant la victoire de son « Coggeshall Town Football Club ».

Ses fans étaient naturellement excités – tandis que certains étaient curieux de savoir pourquoi il y avait une crème Nivea juste à côté de son corps nu sur la photo. Hmm …

Et voici le « Avant » –