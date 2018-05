Le dernier mème porno tendance sur Twitter a amusé tout le monde. A cause d’une salade? La dernière sensation virale vient du site porno gay Men.com.

La scène inclut deux hommes portant des tabliers et ayant des rapports sexuels derrière un comptoir de cuisine pendant qu’une femme s’assied au comptoir en mangeant une salade. Quand la femme se rend compte que les deux hommes ont des relations sexuelles, elle crie: «Est-ce que vous êtes des mecs? Es-tu sérieux? Juste devant ma salade?

Are you guys really going to start talking about back to school? Are you serious? Right in front of my salad?? pic.twitter.com/UFPmnJqGES

— Jamie Ridolfo (@JamieRidolfo) 2 août 2017