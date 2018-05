Tout ce qui est interdit dans le porno au Royaume-Uni !

En 2014, le gouvernement du Royaume-Uni a interdit la représentation de certains actes sexuels dans la pornographie, y compris les «abus physiques ou verbaux» et les «jeux de rôle en tant que non-adultes».

Bizarrement, l’éjaculation féminine figurait également parmi l’ensemble des actes sexuels bannis de la pornographie britannique, aux côtés d’autres actes jugés offensants, obscènes ou potentiellement «mettant en danger la vie». Techniquement, les sites Web ne sont pas interdits d’hébergement de ce genre matériel, ils sont simplement interdits de le montrer à n’importe qui au Royaume-Uni. Les mêmes règles s’appliquent à la pornographie qui n’est pas trouvée en ligne, par ex. sur les vieux DVD de, disons, un sex-shop sous licence. Le BBFC, ou le British Board of Film Classification, insiste sur le fait que les fabricants de porno adhèrent aux règles en refusant de présenter des actions restreintes dans la pornographie.

Voici ce qui est restreint dans la pornographie britannique

Fessée

Fouetter agressif

Pénétration par tout objet « associé à la violence »

Abus physique ou verbal (indépendamment du fait qu’il soit consensuel)

Jeux de rôles en tant que non-adultes

Contrainte physique Humiliation

Éjaculation féminine

Étranglement

Face sitting

Fisting

Actes criminels et illégaux interdits dans la pornographie

Les actes criminels et illégaux interdits par d’autres lois sont également interdits de la pornographie. C’est une infraction de posséder des images pornographiques qui représentent des actes qui menacent la vie d’une personne. Le fait de posséder des images pornographiques d’actes entraînant ou susceptibles d’entraîner des blessures graves constitue également une infraction. C’est également une infraction de posséder des images représentant la bestialité ou la nécrophilie. La vengeance pornographique – le partage public de médias sexuellement explicites sans le consentement de la personne photographiée – est également une infraction illégale. Prendre, faire, partager et posséder des images indécentes et des pseudo-photographies (une image faite par ordinateur ou autre, qui semble être une photographie) de personnes de moins de 18 ans est également illégale.

Cela peut inclure des photos, des vidéos, des tracés d’une photo et des données qui peuvent être converties en une photo. «Indécent» n’est pas défini dans la législation, mais il peut inclure une activité sexuelle pénétrante et non pénétrante. «Faire» peut inclure l’ouverture, l’accès, le téléchargement et le stockage de contenu en ligne, tandis que le «partage» inclut le transfert d’un e-mail, l’offre sur une plateforme de partage de fichiers, le téléchargement vers un site.

Le contrôle de l’âge sur les sites

Pendant ce temps, dans d’autres news pornographiques, le gouvernement britannique retarde l’introduction des contrôles d’âge pour les sites pornographiques. Les propositions, détaillées dans le manifeste conservateur de l’année dernière, suggèrent que «tous les sites contenant du matériel pornographique» doivent tous vérifier que les utilisateurs ont 18 ans ou plus. Le gouvernement a exhorté les fournisseurs d’accès Internet, les associations caritatives et les universitaires à contribuer à une consultation majeure sur les nouvelles règles suggérées, tandis que des personnes comme PornHub se sont déjà engagées à respecter la nouvelle politique. Myles Jackman, un avocat qui a fait campagne contre les propositions avec l’Open Rights Group, a déclaré que le retard était un aveu que les ministres n’avaient pas compris les implications de la capture d’âge pour l’utilisation du porno en ligne. Le retard était officiellement de donner au régulateur du Conseil britannique de classification des films (BBFC) le temps de lancer une consultation publique sur son projet de directives.