Troye Sivan publie une chanson sur sa premiÃ¨re fois?

« Faites un voyage dans mon jardin / J’ai tellement de choses à vous montrer. Et c’est vrai, bébé Je l’ai gardé pour toi, bébé. « Es-tu prêt à aller dans le jardin de Troye Sivan? Le populaire chanteur australien a sorti une nouvelle chanson cette semaine, « Bloom », et il ne s’agit probablement pas de fleurs. Plus comme un fond vierge pour la première fois. Hmm.

roye Sivan, 22 ans, a sorti « Bloom » à la suite de son single précédent, « My My My ». Et les paroles, du moins selon les interprétations de ses fans, montrent clairement que la chanson parle de sexe anal – bien que Troye lui-même ne l’ait pas admis. Dans une vidéo teaser qu’il a diffusée avant la sortie de la chanson, Troye est vu assis sur un lit, avec un homme derrière lui. « Il s’agit de fleurs », dit-il.

Et dans une interview avec Dazed, il a gardé la métaphore – avec un clin d’œil.

« C’est 100% sur les fleurs! C’est tout », dit-il avec un clin d’œil. « Appelez ça comme vous voulez. Je veux jouer cette chanson à chaque Pride. »

Alors qu’est-ce que cela signifie exactement, quand il chante –

« Dis-moi juste avant que ça ne tombe Promets-moi que tu vas Tiens-moi la main si j’ai peur maintenant Pourrait vous dire de Prenez une seconde, bébé, ralentissez Vous devriez savoir je, vous devriez savoir que je Ou, la partie où il chante « Mettez du gaz dans le moteur / Et le garçon, je vais vous rencontrer là / Nous allons monter les montagnes russes ».</

Vous êtes le juge … Pour l’instant, écoutez – et regardez la vidéo des paroles animées par ordinateur, ici même: