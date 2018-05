Céline Dion et Marvel ont frappé très fort avec le clip de la BO de « Deadpool 2 », le blockbuster super-héroïque qui sort en salle le 16 mai. Le décalage entre l’artiste très glamour, interprètant avec émotion la chanson « Ashes », et le super-héros sanglé dans son costume SM qui danse en talons aiguilles – en écartant bien les cuisses comme une stripteaseuse – est top. Quant au final, où Céline rabaisse son caquet au malotru, il est tout simplement culte…

Celui qui se cache sous le masque du Deadpool à talons aiguilles n’est pas Ryan Reynolds. La star hollywoodienne a vendu la mèche sur Instagram : il s’agit de Yanis Marshall – Photos : Ryan Reynolds

Ce talentueux danseur et chorégraphe français avait bénéficié d’une médiatisation mondiale en se produisant en talons aiguilles en 2014 dans l’émission Britain’s Got Talent, la version anglaise de La France a un incroyable Talent.

On se souvient aussi de l’ouverture du défilé Marco Marco en 2017, où il apparaissait tout en courbes et déhanchés provocants…

Marco Marco… C’est aussi lors d’un de ses défilés en 2016 que Julio Marcelino nous avait tapé dans l’œil. Lui aussi s’illustre comme danseur en talons aiguilles avec ses deux comparses des Kiss Boyz, Anthony Garza et Johnny Rice.

Plusieurs pop stars ont déjà fait appel au trio, comme Taylor Swift (dans le clip Look What You Made Me Do) et Janelle Monae (dans Dirty Computer – Emotion Picture). Mais cette fois-ci, c’est Marcelino et son physique hyper sexe de bad boy qui sont mis en avant dans le nouveau clip de l’Allemande Kim Petras, Heat to Break.

S’il n’officie pas en talons aiguilles, le trouble dans le genre est bien présent dans la vidéo. La chanteuse est en effet née garçon. Selon sa fiche wikipedia, Kim Petras est « la plus jeune transsexuelle opérée au monde, à l’âge de 16 ans ». Et son single est tellement bon que ses fans la surnomment « The new princess of pop » !