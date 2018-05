« Le coiffeur démoniaque » avait fait du porno gay !!!

Condamné en Angleterre le 18 avril 2018 à la prison à vie – avec une période de sûreté de 12 ans – pour avoir délibérément infecté cinq hommes au VIH (lire ici), condamné en Écosse le 4 mai 2018 à 8 ans de prison pour des agissements similaires sur quatre hommes (lire là), le « coiffeur démoniaque » Daryll Rowe (27 ans) s’avère avoir fait du porno gay. The Scottish Sun vient de révéler qu’il avait tourné en 2013/2014 pour BlakeMason sous le pseudonyme de Benjamin York. L’une de ses victimes – dont le nom n’est pas communiqué – est sous le choc :

C’est quand même dégueulasse que ces sites continuent de se faire du fric sur ça. Ils devraient enlever ces scènes, en considération des gens comme nous.

Critique entendue. Ces scènes ne sont plus disponibles chez BlakeMason. On retrouve toutefois des photos sur le Net. Rowe/York semble avoir très peu tourné. Un solo et un duo avec la porn star Jonny Kingdom…

C’est en apprenant sa séropositivité en avril 2015 que cet Écossais, coiffeur professionnel accessoirement acteur porno, s’est transformé en sociopathe cherchant à contaminer des hommes rencontrés via une appli de drague gay. Quand ses partenaires exigeaient des rapports protégés, il perçait les capotes en cachette. Particulièrement odieux, il envoyait ensuite des textos comme : « Si t’as de la fièvre, c’est que j’ai joui en toi et que j’ai le VIH. Lol. Woops ! »