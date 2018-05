Les nouveaux films de la semaine à voir sur PinkX (15-20 mai)

Cette semaine sur PinkX et pendant une semaine sur la chaîne : Le porno participatif de HPG, Tim Loux en vedette chez Menoboy, les exclusifs de Falcon dans le Grand Ouest américain et les FrenchTwinks accros aux « sex games ».

Mardi 15 mai à partir de minuit : « J’aime ta queue » (HPG)

En pleine discussion avec HPG, Calypso se voit demander de virer son pantalon pour qu’il le remette mais sans son slip en dessous. Le beau gosse raconte ensuite qu’il a toujours été attiré par le sexe et que faire un film de cul est son méga fantasme. Sous les ordres du réalisateur, avec comme partenaires Doryann Marguet, Fabien Crunch et Noran, le fantasme devient réalité !!!

Le pinkplus : L’idée de porno participatif avec le réalisateur HPG est sympa et Calypso est extrêmement sexy !!!

Vendredi 16 mai à partir de minuit : « Le cul c’est ma passion » (Menoboy)

Très en demande et ultra hot, Tim Loux auraient pu effectivement ajouter à la ligne « passion » de son CV : « le cul » ! 🙂 Cinq duos.

Le pinkplus : Une compilation qui met à l’honneur Tim Loux avec du contenu inédit où les mecs se kiffent, bandent et transpirent ! Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour que ces scènes sortent enfin ?

Samedi 17 mai à partir de minuit : « Total Exposure Part 2 » (Raging Stallion Studios)

Exclusifs de Falcon Studios Group, ces mâles s’enivrent de sexe dans le Grand Ouest Américain… Un trio et quatre duos, dont l’un consiste en des fellations et bouffages de cul.

Le pinkplus : Steve Cruz et Nick Foxx s’associent pour réaliser une œuvre pornographique dont l’approche documentaire est très excitante. Tournées en extérieur, les scènes sont vraiment superbes, et les mecs, idem, avec une mention spéciale à Andrew Stark. Tout est grand en lui !!! 🙂

Rappelons que Jimmy Durano, qui en pleine forme dans le film, est actuellement invalide et qu’un appel aux dons a été lancé par un ami du couple qu’il forme avec son mari, le réalisateur Christian Owen.

Sous le soleil, Jimmy Durano assène ses fougueux coups de reins dans le sublime cul de Sean Zevran et le beau métis ne s’en cache : il aime ça ! – Photos : Total Exposure Part 2 /Raging Stallion Studios

En pleine nature, Austin Wolf et Jacob Peterson échangent des baisers tout en se mettant torse nu, Austin en jean et Jacob dans un bermuda jean destroy. Austin va positionner Jacob sur une table de pique nique afin de l’enculer à bonne hauteur… – Photos : Total Exposure Part 2 /Raging Stallion Studios

La blondeur de Johnny V. offre en contraste bandant avec la peau délicieusement dorée de Dorian Ferro… – Photos : Total Exposure Part 2 /Raging Stallion Studios

Brian Bonds, Nick Sterling, Andrew Stark : un trio en pleine air. Un à des bottes cowboy, les deux autres des chaussures de rando et rien d’autre ! 🙂 – Photos : – Photos : Total Exposure Part 2 /Raging Stallion Studios

Andrew Stark et Ryan Rose font un tour dans la grange et leurs jeans commencent à tomber sur les hanches dégageant des culs très appétissants et des alléchantes… – Photos : Total Exposure Part 2 /Raging Stallion Studios

Dimanche 18 mai à partir de minuit : « Petits jeux entre minets » (FrenchTwinks)

Les FrenchTwinks ont l’art de bien s’amuser ! Le « touch my body » dérape au « strip dice » qui devient forcément sexuel… Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Du frais, du joli et de la fougue, avec un zeste de perversité. Enzo Lemercier se bonifie film après film !!

Mattéo Lavigne, Ryan Marchal et Abel Lacourt jouent au « strip dice » et Mattéo, « le grand perdant », aura droit à deux belles queues ! – Petits jeux entre minets / FrenchTwinks

Enzo Lemercier et Gaetan Phoenix jouent d’une façon très personnelle au « Touch My Body Challenge »… – Petits jeux entre minets / FrenchTwinks

Gabriel Lambert et Ryan Marchal dans un jeu de voyeur/acteur… – Petits jeux entre minets / FrenchTwinks

Gabriel Lambert et Jonathan Garnier dans des joutes SM… – Petits jeux entre minets / FrenchTwinks

