5 exercices pour un fessier parfait par Lawrence London

Qui ne voudrait pas un fessier parfait pour faire baver tout le monde ? Eh bien l’instagrammeur très hot Lawrence London sait tout à ce sujet. On vous donne tous ses secrets pour avoir un cul parfait.

Le joueur de North London, âgé de 33 ans, a commencé à s’entraîner correctement après avoir rompu avec son ex.

Lawrence débute son entraînement avec un étirement et un échauffement; « J’ai des genoux de vieille dame, donc c’est très important pour moi. »

En parlant de ses meilleurs conseils, Lawrence souligne l’importance de la forme correcte, car «non seulement cela vous protège, mais cela détermine aussi quels muscles prennent le plus de poids (pas un euphémisme)».

« Mais ma plus grande astuce serait – n’oubliez pas d’activer vos fessiers en leur donnant une très bonne pression. »

Quant à son alimentation, Lawrence trouve utiles les applications de comptage des calories: «Je consigne chaque chose que je mange pour m’assurer que je reçois assez de calories chaque jour et je m’assure que c’est la bonne chose (c.-à-d. ). »

Nos conseils pour avoir un fessier parfait !

Complétez chaque exercice 4x. Lawrence varie ses représentants selon la semaine. Par exemple, une semaine sera de 15 à 20 répétitions avec un poids plus léger, de 10 à 12 répétitions avec un poids moyen le suivant, et de 6-8 sur un poids lourd sur un autre.

Méthode Bulgare

Stand avec une position de fente habituelle, avec votre pied arrière reposant sur un banc, et tenant un haltère dans chaque main. Abaissez votre corps jusqu’à ce que votre cuisse avant soit parallèle au sol. Poussez à travers votre talon et revenez à la position de départ sans bloquer votre genou.

La méthode roumaine

Commencez par vous tenir avec un haltère dans chaque main, tout en laissant vos bras pendent devant vos cuisses. Pieds un peu moins que la largeur des épaules, le dos droit et les genoux légèrement pliés. Tournez vos hanches vers l’avant, gardez votre dos droit, et poussez doucement vos fesses. Vous devriez sentir un étirement dans vos ischio-jambiers. Garder le poids sur vos talons, revenir à la position de départ.

Le travail des hanches

Commencez par disposer un banc et chargez une barre avec le poids sélectionné. Asseyez-vous avec votre dos contre le côté du banc, avec vos épaules reposant sur elle, et roulez la barre sur votre bassin. (Utiliser un coussinet de barre ou un tapis roulé peut rendre cet exercice plus confortable). Certaines personnes trouvent également cet exercice plus confortable avec leurs coudes reposant également sur le banc.

Traverser avec vos talons, en poussant la barre parallèle avec le sol, aussi haut que vous le pouvez, et pressez vos fesses vers le haut!

Travail avec un élastique

Réglez le câble sur le réglage de la poulie la plus basse, attachez une courroie à la cheville. Faites quelques pas en arrière, tout en faisant face au cadre, et en vous appuyant sur le cadre pour le soutien. En gardant les genoux et les hanches légèrement pliés, relâchez doucement votre jambe aussi haut que possible. Pincez vos fessiers en haut de l’extension pour un maximum de gains de butin. Amenez lentement votre jambe vers la position de départ.

Squats

C’est le roi des exercices pour le fessiers. Commencez avec une position de largeur d’épaule, et les orteils légèrement pointés vers l’extérieur. Pliez vos genoux et abaissez-vous, tout en gardant vos hanches rentrées et les genoux en ligne avec les pieds. Vous devriez vous efforcer d’obtenir vos cuisses parallèles au sol, mais si vous pouvez vous abaisser, faites-le. Poussez à travers vos talons pour revenir à la position de départ. Attention à bien gardez votre dos droit !

Avec tous ces conseils vous êtres prêt pour avoir un fessier de rêve pour l’été !