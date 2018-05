Ces acteurs qui ont montrÃ© leurs paquets Ã  l’Ã©cran

Il est assez rare que les stars masculines des films grand public et des séries télévisées montrent leurs paquets en gros plan.En particulier dans les films américains – mais, surprise, ils existent.

Puisque nous aimons les choses exotiques, nous vous apportons un top des stars d’Hollywood qui placent leur prépuce devant et devant la caméra.

Ewan McGregor – Young Adam (2003)

Ewan McGregor, nous montre frontalement son paquet dans Young Adam.

Tom Hardy – Bronson (2008)

Tom Hardy sortit son pénis non circoncis. Hardy apparaît nu dans plusieurs scènes, montrant son incroyable physique de super-héros – bien que vous ne le reconnaîtriez peut-être pas avec cette moustache et sans cheveux …

Javier Bardem – The Detective and the Death

Javier Bardem nous impressionne avec son paquet dans The Detective and Death. Tout est révélé quand Javier sort complètement de l’océan nu, ses pierres et sa saucisse se balançant doucement pendant qu’il marche.

Daniel Craig – Some Voices (2000)

Daniel Craig décide de faire du street art dans Some Voices. Cela l’oblige à se déshabiller complètement et à laisser son pinceau flotter à la vue de tous. Et puis – surprise – James Bond n’est pas circoncis.

Martin Hedman – Kärlekens språk 2000

Ce film a déjà été dans notre liste de films où les acteurs masculins se sont vraiment masturbés – et en effet, le sexy et mince Martin Hedman apporte son jeu montrant son érection impressionnante.

De la masturbation, de l’homosexualité et du sexe oral, ce film suédois plein de chair a tout pour plaire.

Darren Moss – X: Night of Vengeance (2011)

Blond, barraqué et beau, Darren Moss n’a pas joué dans beaucoup de films, mais en le regardant dans X: Night of Vengeance, un thriller érotique australien qui tourne autour du monde de la prostitution haut de gamme , nous laisse certainement avec un goût pour plus.

Et vous, vous avez des films où les acteurs nous montre tout ?