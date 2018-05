Regardez: River Viiperi se met Ã  nue sur la plage dans une nouvelle vidÃ©o NSFW

Cela fait longtemps que nous n’avons pas regardé le modèle espagnol River Viiperi. Heureusement pour nous, il est de retour, et se déshabille dans une nouvelle vidéo en noir et blanc.

Le modèle espagnol chaud de 26 ans perd souvent des vêtements sur Instagram – parfois TOUS ses vêtements. Cette année, River a transformé son look avec une nouvelle coupe de cheveux courte, et récemment ses cheveux ont même viré au jaune.

Cette semaine, River a posté une vidéo passionnante sur Instagram, filmée à El Hierro (partie des îles Canaries) par le photographe Andres Leon.

Le clip noir et blanc commence avec une musique apaisante, et River se promène sur la plage. «Parfois, vous devez tout laisser aller», dit-il – et commence lentement à tout laisser aller – y compris son maillot de bain.

Regardez:

Et voici à quoi il ressemble :