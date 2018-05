Michael Hamm nous partage son incroyable transformation en 10 ans

Si vous n’êtes pas déjà familier avec Michael Hamm, vous loupez quelque chose. Il est sexy, il a des abdos parfaits, ET – il est un cosplayer très talentueux. Mais vu à quoi il ressemblait en 2008 … eh bien, disons que vous ne l’auriez probablement pas reconnu.

Michael Hamm se décrit comme un « Geek, cosplayer ». Il a plus de 128 000 abonnés sur Instagram – grâce à ses superbes costumes de super-héros, mais – admettons-le – aussi en partie à cause de son corps merveilleux et de son sang-froid.

Dans un collage qu’il a posté sur Instagram cette semaine, Michael a montré une photo de lui-même de 2008, portant un gilet de chandail, et une photo récente de lui-même, portant … « un pull grand-père. »

Alors maintenant vous vous demandez – est-il sexy SOUS le chandail grand-père? :

Mais attendez, il y a plus de comparaisons :

En 2012, cependant, les abdos étaient déjà là:

Michael Hamm nous fait vraiment rêver !