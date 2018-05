FrenchTwinks est l’un des grands gagnants des « Prowler European Porn Awards »

Hier soir se sont tenus à Londres les « Prowler European Porn Awards », cérémonie venant consacrer le X gay européen. Les Français n’ont pas démérité : Paul Delay, le modèle de FrenchTwinks, a été élu meilleur minet européen. La scène de partouze dans « Jeunes étudiants délurés » de FrenchTwinks décroche le prix de la meilleur scène. Et deux révélations de FrenchTwinks, Théo Ford et Xavier Sibley sont également honorés.

Bien sûr, le top de l’industrie porno gay était présent ou représenté. Parmi les VIP qu’on pouvait croiser à la soirée :

mr Pam entourée des HelixBoys Kyle Ross et Max Carter, Chi Chi LaRue au côté de Viktor Rom, Paddy O’Brian avec Théo Ford et Dani Robles et les complices Mickey Taylor et Jonas Jackson… – Photos : Chi Chi LaRue, Dani Robles et Mickey Taylor

Jean Franko avec un ami, Doryann Marguet très proche de Paul Delay, Dominique Kenique avec Dmitri Osten et Jack Ashley collé à Logan Moore – Photos : Jean Franko, Paul Delay, Dominique Kenique, Jack Ashley

Antoine Lebel, le réalisateur producteur de FrenchTwinks, était accompagné d’une escouade de modèles. L’un a tout suite piqué notre curiosité : Abel Lacourt. Il avait surpris ses fans par l’annonce de sa retraite le 28 août 2017. Interrogé sur ses raisons, le jeune homme nous avait répondu : « De cette période, je garde de belles rencontres, de belles aventures. Mais c’est parfois très dur à vivre. Par rapport aux autres, par rapport à ma vie professionnelle, sentimentale et par rapport à mon équilibre personnel… Je vais me concentrer sur moi-même et ne penser qu’à moi toute cette année. » Ce retour aux Prowler European Porn Awards doit il s’interpréter comme les prémices d’un comeback ? – Photo : FrenchTwinks

Voici le palmarès :

Porn star européenne la plus hot : Max Duro

Porn star internationale de l’année : Max Carter

Meilleur réalisateur européen : Paul Stag

Meilleure scène européenne : la partouze de Jeunes étudiants délurés (FrenchTwinks) avec Gabriel Lambert, Doryann Marguet, Paul Delay et Enzo Lemercier

Meilleur passif européen : Logan Moore

Meilleur actif européen : Paddy O’Brian

Meilleur couple européen à l’écran : Théo Ford et Gabriel Cross

Meilleur média sur le Net : Bonner Magazine

Meilleur mec sportif européen : Gabriel Phoenix

Meilleur site européen : HungYoungBrit

Lifetime Achievement Award : Sam Barclay

Meilleur new cumer européen : Dani Robles

Meilleur modèle européen fetish : Kamyk Walker

Meilleur studio européen : Staxus

Meilleur DVD européen fetish : Destroying Logan Moore (TIM)

Meilleur modèle cam européen : Xavier Sibley

Meilleure personnalité sur les réseaux sociaux : Topher Taylor

Meilleur DVD européen : Guyspotting (NakedSword-BlakeMason)

Meilleur daddy européen : Viktor Rom

Meilleur minet européen : Paul Delay