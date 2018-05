Les nouveautés du week-end sur Man-X (19 & 20 mai)

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU : football, base-ball, lutte… On ne devient pas un sportif accompli sans bander dur et avoir la cuisse légère !!! 🙂

Samedi 19 mai à partir de minuit : « Jock & Ball » (8teenBoy-HelixStudios)

Pour devenir un champion sportif, il faut s’entraîner dur en répondant à toutes les exigences des entraîneurs… Six duos.

Le manplus : Un mélange excitant de minets et de mâles virils. Notons qu’à l’époque du tournage, en 2012, le blond tatoué Connor Kline filait le parfait amour avec son partenaire de scène le blond imberbe Casey Tanner. Les deux se sont séparés en 2013 et Kevin retrouva l’amour avec le CockyBoy Jake Bass. Ça ne dura pas longtemps et il prit sa retraite du porno. De son côté, Tanner a eu comme boyfriends successifs connus Ty Roderick et Blake Michell. L’histoire d’amour avec ce dernier s’est terminée en 2016. Sauf quelques exceptions, comme les ex-COLT men Carlo Masi et Adam Champ, les couples de porn stars ne durent pas longtemps 🙁 – Photos : Connor Kline et Casey Tanner avant leur séparation, puis après, avec leur(s) boyfriend(s) suivant(s) : Jake Bass pour Kline, Ty Roderick et Blake Mitchell pour Tanner / XDR

Le footeux Ezra Taylor veut tellement bien faire qu’il demande des conseils au coach Hayden Clark… – Photos : Jock & Ball / 8teenBoy-HelixStudios

Ezra Taylor ne peut s’empêcher de raconter à son camarade Kyle Ross ce que le coach lui apporte comme bons coups de queue. Ça excite Kyle qui veut aussi profiter de la bouche et du cul d’Ezra… – Photos : Jock & Ball / 8teenBoy-HelixStudios

Forte personnalité, Kyle Ross apprend le respect de la main et la bite de maître du coach Dominic Jones ! – Photos : Jock & Ball / 8teenBoy-HelixStudios

Casey Tanner a très envie de se taper le coach Connor Kline. La réciproque est également vraie ! – Photos : Jock & Ball / 8teenBoy-HelixStudios

Le match de base-ball est annulé, mais personne n’a prévenu Max Carter et Ian Levin. Pas grave, ils s’activent à autre chose… – Photos : Jock & Ball / 8teenBoy-HelixStudios

Le coach Kellan Parker a un besoin urgent d’avoir à son bureau Ian Levine. Il apprécie ses qualités buccales et anales… – Photos : Jock & Ball / 8teenBoy-HelixStudios

Dimanche 20 mai à partir de minuit : « Oil Up » (SportLadz-Staxus)

Certains se demandent ce que va devenir le monde lorsqu’il n’y aura plus de pétrole et ils angoissent, réfléchissent et imaginent des solutions. D’autres n’ont vraiment pas ce genre de préoccupations et ils baisent après s’être livrés à des corps-à-corps bien huilés ! Un trio et trois duos.

Le manplus : De jolis modèles pour la plupart tchèques avec une mention spéciale à Noah Matous. Avec un tel pseudo, il ne peut déjà qu’inspirer ronronnements et caresses !

Joel Vargas à donf dans le cul de son compatriote Milan Sharp ! – Photos : Oil Up / SportLadz-Staxus

Noah Matous impitoyablement pilonné par Shane Barret ! – Photos : Oil Up / SportLadz-Staxus

Noah Matous, centre d’intérêt du brun Benjamin Dunn et du blond Ray Mannix… – Photos : Oil Up / SportLadz-Staxus

Nick Vargas et Sam William se livrent à un corps-à-corps vigoureux et pénétrant ! – Photos : Oil Up / SportLadz-Staxus

