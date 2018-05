Les films Ã  ne pas manquer cette semaine sur PinkX (22 â€“ 27 mai)

Cette semaine sur PinkX et pendant une semaine sur la chaîne : La communication non verbale plus explicite que les mots, quand le fantasme se fait réalité, la force vitale de l’amour et l’appropriation d’un lieu de travail par des squatteurs du sexe ! C’est parti demandez le programme !

Mardi 22 mai à partir de minuit : « Momentum » (TitanMen)

Un corps athlétique, des bras puissants, un regard aguicheur, une érection incontrôlable… Nul n’échappe au « Momentum », l’instant sexe primal !!! Trois duos.

Le pinkplus : Un casting top ! Mack Manus en professeur de français redoutablement viril et performant. Ty Roderick en actif à la fois tendre et passionné. Jay Bentley, un superbe métis excellent passif. Et le beau – et déroutant ! – Jake Genesis. Quels mois après le tournage de sa scène chez Titan, Genesis a pris sa retraite en avril 2013 en invoquant sa foi – il est redevenu catholique pratiquant -, tout en critiquant l’industrie du porno. Sa vie a du restes été parcourue de contradictions et de changements abruptes. Petits rappels :

– Étudiant en philosophie et en psychologie, il avait vécu entre ses 19 et 22 ans dans un monastère pour devenir prêtre. Mais une fois ses diplômes en poche, il est devenu officier de police à Oakland, en Californie.

– Vers ses 30 ans, il a quitté la police et les USA pour s’installer en Espagne. C’est dans ce pays qu’il a commencé sa carrière porno sous la direction de Kristen Bjorn. Il s’est parallèlement couvert d’impressionnants tatouages, lui qui n’en avait aucun avant ses 31 ans.

– Monogame et jaloux, il expliquait son entrée dans le porno par les échecs de sa vie sentimentale. En étant une porn star, il était persuadé qu’il n’aurait aucune envie de construire à nouveau quelque chose de sérieux avec un homme.

– Alors qu’il se définissait comme gay et absolument pas bi et encore moins « gay for pay », il affirmait éprouver occasionnellement le besoin de baiser avec des femmes.

Jake Genesis et Jay Bentley : un rendez-vous sexe entre le viking et le métis ! La glace et le feu !!! – Photos : Momentum / TitanMen

Professeur de français, Mack Manus se rend compte que son élève, Jed Athens, ne comprend que les expressions cochonnes… – Photos : Momentum / TitanMen

Propriétaire d’une maison, Dario Beck fait appel au couvreur Ty Roderick pour vérifier l’état de la toiture. Mauvaise nouvelle : tout est à refaire. Ça coûtera cher. Bonne nouvelle : l’ouvrier est très beau et il le baise gratis ! – Photos : Momentum / TitanMen

Vendredi 25 mai à partir de minuit : « Blind Hookups & Other Fantaisies » (CockyBoys)

Quand le fantasme se fait réalité… Quatre duos.

Le pinkplus : Cockyboys en mode 50 nuances de grey et Histoire D’O. Les mecs sont en effet sexy et baignent dans une ambiance de domination soft très bandante ! Carter Dane et Alex Mecum se sont d’ailleurs tellement plus pendant leur scène qu’ils sont tombés amoureux… et forment officiellement un couple depuis juin 2017.

Taylor Reign est dans une chambre les yeux bandés, assis en jock-strap sur une chaise, les mains ligotées. Josh Moore rentre, le mate, se déshabille, se rapproche de Taylor, bascule sa tête en arrière, lui lèche les lèvres et descend ses mains sur ses tétons… – Photos : Blind Hookups & Other Fantaisies / CockyBoys

Alex Mecum et Carter Dane sont sur leur canapé en ce jour un peu gris. Que pourraient-ils faire ? Carter demande à Alex quel est son fantasme. Alex lui répond qu’il rêverait d’être attaché dos à un arbre et qu’un inconnu le touche, l’embrasse… – Photos : Blind Hookups & Other Fantaisies / CockyBoys

Frankie V. rentre chez lui, il croise Alexander King, un mec canon avec qui il échange des regards. Très vite ce mec est dans sa chambre… – Photos : Blind Hookups & Other Fantaisies / CockyBoys

Rencontre sportive pour Colby Keller et Jeremy Spreadums qui passent un moment sous la douche avant de repartir en extérieur face à la piscine… – Photos : Blind Hookups & Other Fantaisies / CockyBoys

Samedi 26 mai à partir de minuit : « Dernier coup de bite avant la fin du monde » (RidleyDovarez)

Que feriez-vous si vous appreniez que le monde tel que vous le connaissez va être détruit ? Le lanceur d’alertes Eden Frost sait ! Trois duos.

Le pinkplus : Ridley Dovarez est le réalisateur/producteur de pornos gays qui a recours aux scénarios les plus audacieux, voire barrés ! 🙂 La mise scène, la lumière et le casting sont ici en osmose avec le thème apocalyptique.

En apprenant du militaire Rastko Flash qu’une météorite va s’écraser sur la terre, le journaliste activiste Eden Frost décide de se laisser aller aux plaisirs entre hommes qu’il s’interdisait auparavant… – Photos : Dernier coup de bite avant la fin du monde / RidleyDovarez

Admettant enfin sa vraie nature, Eden Frost part rejoindre un amour de jeunesse, Raphael Buxter, pour une dernière étreinte torride… – Photos : Dernier coup de bite avant la fin du monde / RidleyDovarez

Cinq ans plus tard. Le monde est en ruine. Le militaire Rastko Flash fait face à un jeune homme à la beauté sauvage, Enzo Akira. Survivants, ils sont prêts à tout pour un moment de tendresse et de sexe sans tabous… – Photos : Dernier coup de bite avant la fin du monde / RidleyDovarez

Dimanche 27 mai à partir de minuit : « Cruising Grounds » (Hot House)

Tagué et souillé, un hangar est devenu un territoire de baises. Quatre duos.

Le pinkplus : Un décor stimulant avec de beaux mecs à grosse bite, dont le barbu tatoué Chris Bines dans deux scènes. Rappelons que ce 21 mai est la date officielle de son premier jour d’incarcération pour trafic de cannabis. Il en a pris pour quatre ans et onze mois ! « Dura lex, sed lex. »

JJ Knight n’a qu’une envie : baiser ! Chris Bines va exciter sa très grosse bite afin qu’elle devienne dure et entre profond dans son cul ! – Photos : Cruising Grounds / Hot House

Sebastian Kross adore taguer les hangars dégradés. Il aime aussi les culs bombés et celui de Kyle lui convient tout à fait ! – Photos : Cruising Grounds / Hot House

Agent de sécurité, Bruce Beckham fait sa ronde dans le hangar quand il tombe sur Chris Bines qui n’a rien à y faire. Une fouille au corps rapprochée s’impose !!! – Photos : Cruising Grounds / Hot House

Tommy Reagan aime les mecs bruns et virils comme Jacob Taylor. Il adore surtout se faire niquer en gardant juste ses rangers et un jockstrap ! – Photos : Cruising Grounds / Hot House

