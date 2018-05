Interviewé dans une baignoire par le séduisant réalisateur porno Marc MacNamara, la super porn star et escort TTBM Rafael Alencar a fait plusieurs révélations. L’une fait un buzz mondial. Sur l’identité de ses clients célèbres, il livre explicitement un nom : « Je peux parler de ceux qui sont morts parce qu’ils ne peuvent pas me traîner en justice… Je me suis fait Swayze. Patrick était très sympa. » Woaw !!!

L’inoubliable Sam de Ghost, Johnny de Dirty Dancing… et Bodhi de Point Break aimait donc la queue ! Et grosse en plus, celle d’Alencar étant créditée de 23 cm !!! – Photos : XDR

Son mariage de plus de trente ans avec l’actrice et productrice Lisa Niemi était donc une belle image qui cachait une réalité complexe. On interprète aujourd’hui différemment son rôle de Miss Vida Boheme, la drag queen d’Extravagances (To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar)…

Rafael Alencar s’exprime sur d’autres sujets, faisant à l’occasion d’autres révélations. Pêle mêle:

– Sa retraite cette fois-ci définitive du porno. Vraiment ?

– Son regret d’avoir tourné dans du X hétéro. Quel(s) film(s) ?

– Sa difficulté de tomber amoureux vu ses activités d’escort international.

– Il déteste être passif. Ah bon ? Alors c’est un bon acteur car il semblait être en extase quand il est baisé, notamment dans O Amante Americano (Pau Brasil Producoes), Bar Trade (Studio 2000) et Men Amongst The Ruins (Kristen Bjorn).

– Sa passion pour les voyages, Djibouti étant l’un des pays qu’il a le plus apprécié.

– Son impossibilité de trouver des pantalons à sa taille à cause de son gros cul – au fait, s’est-il fait faire des implants ? -, d’où la nécessité de faire du sur-mesure.

– … Et il a doigté son papa. Woaw… Ça aussi ça fait le buzz ! Alencar ne précise toutefois pas les circonstances qui l’ont amené à s’occuper de son père de cette façon 😉 Il se contente de l’expliquer ainsi : « Les Brésiliens sont très ouverts. »