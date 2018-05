Jason Momoa la bÃªte sauvage du sexe

Nous célébrons le mois de l’Asie-Pacifique américain avec un hommage à notre préféré Hawaiian, Jason Momoa … nous aimerions être lei’d par lui. Jason Momoa est l’un des acteurs les plus en vogue d’Hollywood, mais nous savons qu’Aquaman a lui-même rendu le public fou pendant des années avec ses scènes de nue.

Il peut sembler que Momoa a été catalogué un peu, comme la grosse brute à moitié nue qui pèse agressivement chaque femme sur son passage. C’est à son tour, en tant que Khal Drogo, dans la série télévisée à succès HBO Game of Thrones, qui l’a amené dans la conscience populaire et à sortir de ses vêtements. Jetez un coup d’œil à ses petits pains ci-dessous, et découvrez la liste de lecture NSFW de Game of Bones.

Khaleesi n’était pas seulement la reine des dragons, mais sa vie sexuelle était aussi un feu.

Quand est-ce que quelqu’un a sorti ses bandes dessinées et s’est branlé sur Aquaman? Ça serait sortie directement en dvd sans le torse de Momoa!

Regardez la vidéo ici pour voir son corps parfait