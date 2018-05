Justin Hartley: J’ai Ã©tÃ© harcelÃ© sexuellement par un fan

Justin Hartley, l’acteur Hunky qui incarne l’acteur Hunky à la télé, This Is Us, dit qu’il a été harcelé sexuellement par un «superfan» agressif alors qu’il dînait dans un restaurant de Chicago.

Justin Hartley, âgé de 41 ans, dont vous vous souvenez peut-être aussi de ses débuts en tant que Green Arrow / Oliver Queen sur Smallville, a raconté au magazine Good Housekeeping qu’une fan a commencé à l’embrasser à l’improviste.

« Cette femme – que je ne connais pas – m’a reconnu et a commencé à crier, devenant folle. Elle a couru et a commencé à m’embrasser. »

À ce moment, Justin dit qu’il a demandé à la femme de revenir, expliquant qu’elle avait violé son espace personnel. « J’ai dit: » Vous ne vous approchez pas des gens que vous ne connaissez pas et vous mettez votre bouche sur leur visage. Si je te faisais ça, je serais en prison. »

La femme s’est alors éloignée mais est revenue pour demander une photo de Justin – qu’il a décliné pour des raisons évidentes. À ce moment-là, la femme a dit quelque chose de louche à son sujet.