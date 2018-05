Les nouveaux films de la semaine Ã  voir sur PinkX (29 mai – 3 juin)

Cette semaine sur PinkX et pendant une semaine sur la chaîne : Doryann Marguet et Mathieu Ferhati assouvissent leurs fantasmes bi, de virils champions de base-ball font leur outing, les CockyBoys se vouent corps et âme au Dieu du plaisir et de beaux mâles musclés lutte contre le froid grâce à la chaleur de leurs ébats.

Mardi 29 mai à partir de minuit : « Un RDV coquin + Mère Noël » (UniversDolls)

Les sexy Doryann Marguet et Mathieu Ferhati assouvissent leurs fantasmes bisexuels !!!

Si Doryann Marguet est connu pour être un acteur porno « crossover », c’est-à-dire tournant aussi bien dans du gay que dans l’hétéro, le trans et donc le bi, voir Mathieu Ferhati pénétrer aussi des femmes peut surprendre. Est-il bi ou « straight for pay » ? 🙂

À noter que Doryann vient d’accorder à nos confrères de LaVoixDuX une interview où il révèle que sa bisexualité ne plaît pas à tout le monde et que des actrices refusent de tourner avec lui : « Certaines disent que je suis plus susceptible d’avoir des IST et d’en transmettre. L’autre argument qui m’est sorti, c’est que ça les dégoûte de me voir dans des films gays et ensuite de tourner ensemble. De même, elles ne veulent pas apparaître sur mon Twitter, pour ne pas associer leur image avec la mienne. » sic

Molly Saint Rose et Kelly Doll’s, qui sont au casting d’Un RDV coquin + Mère Noël, n’ont absolument pas ces a priori et ne sont qu’éloges :

Molly Saint Rose, Mathieu Ferhati, Doryann Marguet et Kelly Doll’s forment un plan à quatre où les mâles aiment aussi la queue et les femmes le clito !!! – Photos : RDV coquin / UniversDolls

Quand Kelly Doll’s se fait Mère Noël, Mathieu et Doryann sont sûrs d’une chose : le plaisir sera bi !!! – Photos : Mère Noël / UniversDolls

Vendredi 1er juin à partir de minuit : « Out! » (TitanMen)

En révélant son homosexualité, la légende du base-ball A.J. Benson (Jesse Jackman) inspire d’autres à le faire… Quatre duos.

Le pinkplus : TitanMen excelle dans les pornos qui touchent aux institutions américaines. On se souvient de Cauke For President et du outing du candidat conservateur à l’élection présidentielle américaine. Avec Out!, Titan s’attaque au base-ball. L’histoire est crédible, – il y a même des images de joueurs rappelant les vignettes Panini à collectionner 🙂 – et elle est portée par des acteurs porno qui savent jouer la comédie.

Pro du base-ball, l’entraîneur A.J. Benson a décidé de faire publiquement son coming-out. Mais avant, il a un besoin urgent à satisfaire avec Dave Decker (Nick Prescott)… – Photos : Out! / TitanMen

A.J. Benson n’est pas le seul gay de l’équipe. Un massage prodigué par l’entraineur Tony Snow (Diesel Washington) dérape pour le plus grand plaisir de Jake Strikland (Eric Nero)… – Photos : Out! / TitanMen

Le coming-out d’A.J. Benson se diffuse et a des effets révélateurs sur l’équipe. Le jeune joueur Josh Conroy (Luke Adams) et le coach Hayes (Dirk Caber) ne peuvent plus cacher leur attirance réciproque… – Photos : Out! / TitanMen

Le journaliste sportif Jim Weaver (Dallas Steele) fait lui aussi une révélation à A.J. Benson… – Photos : Out! / TitanMen

Samedi 2 juin à partir de minuit : « Cory Has A Big Fat Dick » (JakeJaxson-CockyBoys)

Cory Kane et ses 22 cm sont rejoints par d’autres CockyBoys pour tous se vouer corps et âme au plaisir.

Le pinkplus : De la passion, de la tendresse et des beaux mecs ! Accouplé à Gabriel Clark, Tegan Zayne est un passif admirable. Quand à Benjamin Blue, il se révèle un redoutable actif. Son physique d’ingénu ne le laissait pas deviner.

Cory Kane et Jack Hunter en mode flip-flop ! – Photos : Cory Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Danny Montero ne s’appartient plus tant il est possédé par Benjamin Blue…- Photos : Cory Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Dillon Rossi et Ashton Summers décide de faire un feu pour se réchauffer. Mais rien ne vaut l’action pour oublier le frais ! – Photos : Cory Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Tegan Zayne fait le déplacement a Montréal pour se faire baiser par un mec qui l’excite : le Québécois Gabriel Clark ! – Photos : Cory Has A Big Fat Dick / JakeJaxson-CockyBoys

Dimanche 3 juin à partir de minuit : « Tahoe Snowbound » (Falcon Studios)

Dans une magnifique maison nichée dans les froides montagnes enneigées, de beaux mâles se tournent les uns vers les autres pour des échanges enflammés ! Six duos dont deux consistent en des fellations.

Le pinkplus : Oh my God ! Parmi les acteurs, tous très sexy dans leur sous-vêtement d’hiver, il y a Jason Styles. Il est actuellement en prison en attente d’un procès pour le meurtre de son sugar daddy. Quant à Jimmy Durano – qui est en convalescence et ne pourra pas travailler pendant plusieurs mois – il a besoin d’aide. L’appel aux dons lancé par un ami est toujours en cours.

Scott Riley réchauffé par Jimmy Durano ! – Photos : Tahoe Snowbound / Falcon Studios

Kevin Blake pris en main et en bouche par Ryan Rose – Photos : Tahoe Snowbound / Falcon Studios

Jason Styles et Dylan Knight en mode auto-reverse ! – Photos : Tahoe Snowbound / Falcon Studios

Sean Zevran et Jordan se branlent et se sucent… – Photos : Tahoe Snowbound / Falcon Studios

Andrea Suarez et JJ Knight ont une grosse faim… – Photos : Tahoe Snowbound / Falcon Studios

Jacob Peterson excite Jordan… – Photos : Tahoe Snowbound / Falcon Studios

