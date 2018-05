Le palmarÃ¨s des Grabbys 2018

Dans la nuit du samedi 26 mai se sont tenus à Chicago les prestigieux « Grabbys« , Oscars du X gay américain. Falcon Studios Group, NakedSword et Men sont les grands vainqueurs avec cinq films particulièrement primés : « Love & Lust in New Orleans », « Earthbound : Heaven to Hell 2 », « Trapped », « MXXX: The Hardest Ride » et « Pirates A Gay XXX Parody ». Côté acteur, Tegan Zayne a été élu meilleur acteur pour son rôle dans « Trapped », une production Raging Stallion Studios. Sa victoire vaut symbole dans notre époque marquée par l’affaire Weinstein. L’Américano-syrien a en effet été la premier dans l’industrie du X gay à se revendiquer de #MeToo pour dénoncer son viol par la super porn star Topher DiMaggio (voir ici).

Que de VIP à cette soirée !!! Entre autres les lauréats Mark MacNamara (meilleur réalisateur de film ou de web-série pour Pirates A Gay XXX Parody chez Men), Tegan Zayne (meilleur acteur), Chi Chi LaRue (meilleur réalisateur « All sex » pour Love & Lust in New Orleans chez Falcon Studios), Pierce Paris (performeur de l’année), Ryan Rose (corps le plus hot), Skyy Knox (meilleur newcomer), mr Pam (meilleur caméra pour MXXX : The Hardest Ride chez NakedSword), Calvin Bank (meilleur twink, meilleur duo avec Allen King chez CockyBoys)… Photos : Mark MacNamara, Chi Chi LaRue, Brian Henderson, Falcon Studios, Leo Forte et Levi Karter

… Johnny V. (meilleur second rôle pour MXXX : The Hardest Ride), Cameron Parks, Blake Mitchell (bite la plus hot), Jack Hunter (meilleur performeur versatile), mr Pam, Damon Heart (meilleur trio), Devin Franco (passif le plus hot). Bien sûr, tous les VIP de la soirée n’ont pas gagné comme Austin Wolf, Diego Grant, Gabriel Cross et Tyler Roberts – Photos : Raphael, Brian Henderson et Austin Wolf

Voici le palmarès complet :

Meilleur réalisateur de film ou de web-série : Mark MacNamara – Pirates A Gay XXX Parody (Men)

Meilleurs réalisateurs « all sex » : ChiChi LaRue & Tony Dimarco – Love & Lust in New Orleans (Falcon Studios)

Meilleur scénario : Steve Cruz, ChiChi LaRue et DP Welles – Trapped (Raging Stallion Studios)

Meilleure caméra : mr. Pam & Leo Forte – MXXX : The Hardest Ride (NakedSword)



Meilleur photographe : Nick Foxx

Meilleure direction artistique : Earthbound : Heaven to Hell 2 (Falcon Studios)



Meilleur film ou web-série : Pirates A Gay XXX Parody (Men.com)



Meilleur film « all sex » : Love & Lust in New Orleans (Falcon Studios)

Film préféré des fans « Steamworks » : Fuck Him Up (Men)

Meilleur second rôle : Johnny V. – MXXX: The Hardest Ride (NakedSword)

Meilleur acteur : Tegan Zayne – Trapped (Raging Stallion Studios)



Meilleur newcomer : Skyy Knox

Acteur préféré des fans « suirt.org » : Rocco Steele

Meilleur performeur de l’année (ex aequo) : Pierce Paris et Seth Santoro



Meilleur twink : Calvin Banks

Meilleur performeur versatile : Jack Hunter

Actif le plus hot : Dylan James

Passif le plus hot : Devin Franco

Corps le plus hot : Ryan Rose

Bite la plus hot : Blake Mitchell

Meilleur duo : Calvin Banks et Allen King – Just One Night (CockyBoys)



Meilleur trio : Damon Heart, Rico Marlin et Cody Winter – No Holes Spared (Lucas Entertainment)

Meilleure scène de groupe : Wes Campbell, Corbin Colby, Sean Ford, Joey Mills et Blake Mitchell – Breathe (HelixStudios)

Meilleur « fip-flop » : Daymin Voss et Jason Vario – Big Brother (TitanMen)



Meilleur « léchage de cul » : JJ Knight et Blake Riley – Earthbound : Heaven to Hell 2 (Falcon Studios)

Meilleur site « livecam » : Supermen

Meilleur site d’un studio : HelixStudios

Meilleur site « fetish » : MormonBoyz

Meilleur blog porno : TheGayRepublic

Award d’honneur « Wall of Fame » : Michael Lucas et Jimmy Durano