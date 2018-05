Jordan Fox fait son comeback !

Super porn star française des plus populaires, Jordan Fox avait annoncé sa retraite le 8 septembre 2015 en des termes laissant penser qu’il n’y aurait pas de comeback. Il avait en effet adressé ce message à ses fans…

Chers amis,

Il y a sept ans je me lançais dans le porno sans plan de carrière et n’imaginais jamais en faire encore aujourd’hui. J’ai commencé par hasard, puis de manière inattendue tout s’est enchaîné pour moi : tournages, interviews, shows, tournées, récompenses… J’étais soudain « Pornstar ».

Ma vie est alors devenue un tourbillon de voyages, rencontres et succès. J’ai vécu de superbes moments, une expérience hors du commun.

Même s’il y a eu aussi pas mal de déceptions (les passages à vide, la solitude, les critiques, la méchanceté des uns et la haine des autres, la malveillance des autres acteurs et la cruauté de ce milieu… Tout cela me laisse un goût bien amer), je préfère ne retenir que les bons côtés : mon travail, et le soutien du public.

Un lien qui s’est construit au fil des ans et qui tant de fois m’a aidé à garder le cap dans les moments de doute.

Mais maintenant, nos chemins vont s’éloigner. J’espère que vous comprendrez mon choix et l’accepterez. Je suis certain que nous nous retrouverons tôt ou tard, quelles que soient les circonstances.

J’ai consacré ces dernières années à ma carrière, il est désormais temps de penser à moi et à mon avenir. Je préfère préparer ma reconversion avant qu’il ne soit trop tard.

J’ai donc pris la décision de reprendre mes études.

C’est un nouveau défi qui m’attend et j’espère le relever avec le même succès qui a caractérisé ma carrière dans le X.

Une page se tourne, les projecteurs et les caméras vont s’éteindre, et je vais devenir un étudiant comme les autres. Une vie normale.

Souhaitez-moi bonne chance dans ma nouvelle vie et surtout merci à vous d’avoir toujours été là durant toutes ces années, je vous dois tout.

Je vous aime,

Jordan Fox