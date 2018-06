Jordan Fox qui vient de faire son comeback. Xavier Sibley qui a été primé le 17 mai dernier aux Prowler European Porn Awards 2018. Les deux porn stars françaises qui font l’actualité avaient été réunies il y a trois ans dans la série de FrenchTwinks où Jordan interprétait un médecin aussi consciencieux que queutard 🙂 La bonne nouvelle, c’est que leur scène, La bite monstrueuse de mon médecin, est disponible dès maintenant et en illimité sur Pinkflix, à partir de 1€99 !

Comme il l’avait précédemment fait avec Baptiste Garcia – voir et revoir sur Pinkflix Le gode du docteur Jordan – le médecin se montre professionnel au début de la consultation. Il procède consciencieusement à la pesée du patient, mesure sa taille, examine sa vision et l’ausculte. Mais ça va bien sûr déraper. Toutefois, à la différence de Baptiste, Xavier ne fait pas semblant de jouer au vierge effarouchée. En demandant qu’on lui prenne aussi la température par l’anus, il ouvre la boîte de Pandore :-), Jordan se sent libre d’y insérer son doigt en plus. Et sensible à la beauté du cul de Xavier, il le complimente en glissant un : « Tu dois avoir beaucoup de succès à l’université! » – Photos : FrenchTwinks

Évidemment, Jordan dégaine sa grosse bite – elle est belle, pas du tout « monstrueuse » comme le laisse supposer le titre de la scène ! 🙂 – et il s’enfonce dans le gosier puis dans le cul du minet. Précise, déterminée et vigoureuse, la saillie fait grimacer de plaisir et de douleur mêlés Xavier. Elle lui fait aussi s’exclamer des « Oh Putain ! » qui sont une invitation à aller en lui avec toujours plus de fougue ! – Photos : FrenchTwinks

Tirée de la série Les patients du docteur Fox produite par FrenchTwinks, la scène La bite monstrueuse de mon médecin est à retrouver en illimité sur Pinkflix, seulement sur PinkX.EU, à partir de 1€99 !