Les films Ã  ne pas manquer cette semaine sur PinkX (5 – 10 juin)

Cette semaine sur PinkX et pendant une semaine sur la chaîne : Les minets au pouvoir, un escadron de grosses bites, des amants démoniaques et des compétiteurs sexuels.

Mardi 5 juin à partir de minuit : Working Stiff (HelixStudios)

Les minets au pouvoir ! Ils savent s’y faire pour que des mâles musclés et bien montés s’occupent de leur petit cul serré !!! Quatre duos.

Le pinkplus : Le contraste physique entre les modèles amplifie le pouvoir de séduction de chacun ! Le minet n’en est que plus minet ! Le mec musclé n’en est que plus viril !

Le mignon Anderson Lovell est accro au jardinier musclé et tatoué Conner Kline… – Photos : Working Stiff / HelixStudios

Une exposition dans une galerie d’art inspire le meilleur au minet blond Jessie Montgomery et au brun musclé Hayden Clark… – Photos : Working Stiff / HelixStudios

Le musclé et tatoué gars de la piscine Conner Kline ne peut s’empêcher de masser le minet Alex Vaara (alias le CockyBoys Taylor Reign) et de le baiser… – Photos : Working Stiff / HelixStudios

Le peintre en bâtiment Connor Maguire est ouvertement dragué par le blondinet Casey Tanner… – Photos : Working Stiff / HelixStudios

Vendredi 8 juin à partir de minuit : Thick Dicks (ExtraBigDicks-PrideStudios)

Quand on a le sang chaud, il faut souvent baiser ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Une production spéciale grosses bites portée par un casting multiethnique, dont le très excitant duo métis/asiatique Jay Alexander et Eli Lewis.

Jace Chambers, Cesar Rossi et Conner Mason : Trois mecs, trois générations pour un trio qui n’a pas de problème pour savoir qui fait quoi… – Photos : Thick Dicks / ExtraBigDicks-PrideStudios)

La peau vierge de tout tatouage du beau gosse Tommy Regan est une provocation pour Sean Duran. Il lui faut la marquer de son emprise virile… – Photos : Thick Dicks / ExtraBigDicks-PrideStudios)

Dans une chambre, Jay Alexander et Eli Lewis vont bien s’amuser. Les coups de boutoir de Jay vont toutefois faire grimacer de temps-en-temps l’Asiatique ! – Photos : Thick Dicks / ExtraBigDicks-PrideStudios)

Le très sexe Lex Ryan drague sur son mobile et fait venir chez lui son plan, Cameron Kincade. Celui-ci a tellement envie de se faire niquer qu’il va vite baisser le froc et écarter les cuisses pour s’offrir au beau et agressif barbu ! – Photos : Thick Dicks / ExtraBigDicks-PrideStudios)

Samedi 9 juin à partir de minuit : The Devil’s Deal & Other Sordid Tales (NakedSword)

Une température extérieur qui chute brutalement, une angoisse qui vous prend à la gorge et un amant qui s’avère tout autre que celui que vous attendiez…

Le pinkplus : Extrêmement bien conçu ! La réalisatrice mr Pam assistée au scénario par Leo Forte frappe très fort avec ce porno surnaturel, voire horrifique, hors du commun. Les scènes, qui jouent à fond sur les contrastes physiques et socio-culturels des personnages, s’honorent en plus de la présence du FTM Viktor Belmont. Son duo avec Justin Brody, l’un des plus beaux mâles du X gay US, perturbe salutairement les certitudes.

Terrifié à l’idée de vieillir, le go-go dancer Gabriel Alonzo invoque une divinité diabolique (Jonah Fontana) pour lui offrir son âme en échange de la jeunesse éternelle. Le démon – qui est top canon dans le genre viril et barbu – accepte, la pénétration anale et les éjaculations valant signature du pacte. Mais Gabriel découvrira que le prix à payer est toujours plus élevé quand on pactise avec des forces démoniaques… – Photos : The Devil’s Deal & Other Sordid Tales / NakedSword

Alors qu’il se recueille sur une tombe, Justin Brody découvre des artefacts ésotériques. il a à peine le temps de s’en inquiéter qu’il est agressé par un homme tatoué (Viktor Belmont) et qu’il perd connaissance. Quand il se réveille, c’est pour se retrouver dans une pièce sombre sous l’emprise sexuelle de cet homme qu’il ne connaît pas… et qui s’avère avoir un clitoris et un vagin au lieu d’un pénis et des testicules. Fasciné, Justin ne débande pas et pénètre son partenaire jusqu’à l’éclabousser de foutre et retomber dans les pommes. À son réveil, il se retrouve au cimetière, ne sachant pas s’il a rêvé ou s’il a traversé les dimensions pour frayer avec une entité de l’outre-monde… – Photos : The Devil’s Deal & Other Sordid Tales / NakedSword

Casey Jacks, un bel homme BCBG, prépare un dîner romantique pour son amoureux, un certain Ruckus dont le style rock alternative fait dire que l’amour est effectivement une force capable de déjouer tous les a priori. La soirée ne se passe toutefois pas comme prévue. Les heures passent, et Ruckus n’est toujours pas là. Casey est déçu. Il se pose des questions quand arrive son amoureux. Celui-ci s’excuse. Un grave accident de la circulation a bloqué la circulation. Mais cela lui a donné le temps de réfléchir sur eux deux. Il se met alors à genoux et lui fait une proposition de mariage. Casey dit « oui » et les deux hommes se retrouvent dans la chambre pour se livrer à des ébats torrides. Le matin, au réveil, Casey se découvre seul dans le lit, seul dans l’appartement. Il apprendra que Ruckus n’avait pas pu être en chair en os cette nuit-là car il était mort, victime d’un « grave accident de la circulation« . – Photos : The Devil’s Deal & Other Sordid Tales / NakedSword

Dragué par Leo Luckett, un joli blond aux yeux bleus, l’Afro-américain Phoenix Fellington accepte de monter sur son yacht. Phoenix n’est toutefois pas sans savoir que Leo a un boyfriend. Mais le blond lui fait comprendre que c’est de l’histoire ancienne et que c’est lui sa priorité. En confiance, Phoenix délivre toute sa puissance de queue pour faire de leur première fois un moment inoubliable. Toutefois, le temps de gâte, la mer se déchaîne et Leo n’est pas le gentil et doux garçon qu’il semble être… – Photos : The Devil’s Deal & Other Sordid Tales / NakedSword

Dimanche 10 juin à partir de minuit : Yard (UKHotJocks)

Huit jeunes compétiteurs sexuels en bottes et jock-straps s’affrontent. Quatre duos.

Le pinkplus : Les mecs oublient la caméra pour nous offrir des performances sexuelles de haut vol ! Difficile de retarder ses éjaculations multiples ! 🙂

Dmitry Osten soumis à Tyler Underwood ! – Photos : Yard – UKHotJocks

Andro Maas à fond dans Rico Fatale ! – Photos : Yard – UKHotJocks

Le cul de rugbyman de Lee Paris galvanise les ardeurs de Dmitry Osten… – Photos : Yard – UKHotJocks

Gabriel Phoenix fin prêt pour satisfaire l’envie de grosse queue de Koby Lewis ! – Photos : Yard – UKHotJocks

