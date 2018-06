« Eres Cobarde » : Le clip qui fait un buzz monstre en Espagne !!!

Avant même son premier jour de diffusion sur Youtube le 2 juin, le clip du single Eres Cobarde (Tu es un lâche) de la drag-queen Nacha La Macha faisait un buzz monstre en Espagne. La cause à cette photo homoérotique postée fin mai sur les réseaux sociaux :

Les deux hommes couchés sensuellement dans le lit sont la porn star gay Ángel Cruz et un certain Toño Sanchís. Or ce dernier est en Espagne un agent de stars très connu. Les médias – et pas seulement people – se sont demandés jusqu’où irait Sanchís dans le clip, voire même si son rôle manifestement de gay ne valait pas officialisation d’une homosexualité refoulée, le séduisant quadra étant connu pour être marié à une femme et père de plusieurs enfants. La vidéo est sortie et on sait que Sanchís va jusqu’à embrasser la porn star qui joue son amant. C’est très doux, très sexe…

Pour que l’impact de la chanson et de la vidéo soit le plus fracassant, la Nacha La Macha voulait absolument une célébrité hétéro espagnole pour jouer cet homme d’une quarantaine d’années menant une double vie. Et elle a précisé à Telecinco que Sanchís n’avait demandé aucune somme d’argent, manifestant ainsi son réel soutient à la visibilité de la communauté LGBT. La drag-queen a en outre salué son professionnalisme. Dans la scène qui se passe dans le lit, Angel était paradoxalement très nerveux. Sanchís a su le mettre à l’aise… 😉