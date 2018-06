« Summer of Love – LGBTQ Pride » : Une pub multicolore, sexy et engagée !!!

« Happy Pride ! Tout le monde mérite des droits égaux ! » Si Andrew Christian nous a habitué à poster des pubs à la fois sexy et explicitement engagées en ces périodes de marches des fiertés, la marque de sous-vêtements innove cette année avec son Summer of Love – LGBTQ Pride. Aux cotés d’Arad, Cory Zwierzynski, Nick Mascardo, Sean Matthew et Uriel Ramirez (alias Dorian Ferro), il y a Jesse Diamond, le premier mannequin FTM de son histoire…

Le compte Instagram de Jesse Diamond contient plusieurs photos « avant-après » assorties de commentaires et citations. Certaines sont particulièrement évocatrices et émouvantes…

« 2009 vs 2018. Quand j’avais 18 ans, j’étais convaincu que je mourais avant d’atteindre 21 ans. Je ne pouvais tout simplement pas croire qu’il y aurait même un espoir d’être un jour heureux dans la vie et que j’arrêterais de me battre contre la dépression. Mais me voici maintenant, 27 ans, en meilleure forme et plus heureux que je ne l’ai jamais été. Enfin je mène une vie authentique, m’adonnant à toutes mes passions et devenant l’homme que j’ai toujours su que j’étais destiné à devenir. »

5 ANS DE TRANSFORMATION. Avril 2013 vs avril 2018. « Suivez vos passions, préparez-vous à travailler dur et à faire des sacrifices, et par dessus-tout, ne laissez personne limiter vos rêves. »

Donovan Bailey

4 ANS DE TRANSFORMATION 2013-2017. « Ne cessez jamais de croire en votre transformation. Elle se fait même quand vous ne vous en rendez pas compte ou n’en avez pas envie. »

Lalah Delia

2007 vs 2017. « L’une des plus grandes tragédies dans la vie est de perdre sa personnalité et d’accepter la version de soi-même que tous les autres attendent. »

K.L. Toth