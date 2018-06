DÃ©cÃ¨s de Dave Slick, le nouvel exclusif de Falcon ! Il nâ€™avait que 26 ansâ€¦

Stupeur et tristesse ! Élu l’année dernière meilleur modèle cam masculin aux XBIZ Cam Awards 2017, exclusif de Falcon Studios depuis ce mois de février, Dave Slick est décédé. Il n’avait que 26 ans.

Sa première scène pour le groupe Falcon/NakedSword, le trio avec Ace Era et Tyler Roberts du film The Slutty Professor co-réalisé par mr Pam et Chi Chi LaRue, venait d’être mise en ligne… – Photos : NakedSword

Dans un article du DailyHerald mentionné par Str8UpGayPorn, il est révélé que Dave Slick avait été porté disparu le samedi 9 juin après-midi, alors qu’il participait à l’Exxxotica Expo, salon porno organisé dans les environs de Chicago. Le jeune homme était toutefois déjà mort. Son corps avait été retrouvé la veille dans une salle de bain au 100 block of West Jackson de Chicago. On n’a pas plus de détails pour l’instant. La nouvelle de son décès se propage et donne lieu à de multiples témoignages. En voici quelques-uns…

Im Devastated. pic.twitter.com/vT8KWpzwep — Chi Chi LaRue (@DJChiChiLaRue) 10 juin 2018

I just heard the news about our dear friend @itsdaveslick my heart hurts and I feel very sad. My heart goes out to his family and all those close to him. pic.twitter.com/t2CZba3p5f — Trenton Ducati (@TrentonDucati) 10 juin 2018

We all lost an amazing friend and person today. I’m so beside myself. I’ll miss you so much « Dave » — Howard Andrew (@FabScoutHoward) 10 juin 2018

I’m going to bed tonight so upset.. But knowing you’re looking down now seeing how much you were cared for & loved gives me some hope.. & forever now as long as I live I will have one the most beautiful angels watching over me.. I love you @itsdaveslick 😪❤🙏🏼🐾 pic.twitter.com/j3UxzxvFL8 — Brandon Wilde (@BrandonWildeXXX) 10 juin 2018

I will always remember the morning we spent cuddling and laughing you are so special, although my heartbreaks

I CELEBRATE YOU @itsdaveslick 👼🏻 pic.twitter.com/NgdIZrkQ7x — Boomer Banks (@Boomer_Banks) 10 juin 2018

I am absolutely heart broken right now!

Dave you are without a doubt one of the most generous, kind-hearted, and all around incredible people I have ever met!

Wherever you are just know you are so loved by so many people and will be so greatly missed! I love you man! pic.twitter.com/GSBbhOqKrc — Michael Roman (@RomanMichaelXXX) 10 juin 2018

Really sad to hear about Dave Slick. Rest Easy Handsome 👼🏼 — Beaux Banks (@Beaux_Banks) 10 juin 2018

Sad to hear the passing of colleague Dave slick. It’s a tough world out there, we all gotta stick together one way or the other. Drama or no drama we’re all connected to each other, and gotta remain open to listening when someone reaches out, or put ur foot down and say enough — TegΔη (@TeganZayne) 10 juin 2018

❤Dave❤ So sweet & handsome. Too soon 😢 We had just started our journey together. My heart goes out to all your family & friends. So sad #RIPdaveslick @itsdaveslick pic.twitter.com/gc0sFGFewI — mr.Pam Gaypornmama🌭 (@mrPam) 10 juin 2018

… Quant à Tim Valenti, le président de Falcon Studios Group et de NakedSword, il a déclaré à TheSword : « Il était sérieux et ambitieux. C’est une perte tragique.«