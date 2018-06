6 ans plus tard qu’est devenu le beau gosse de « Call me maybe ? »

En 2012, « Call Me Maybe » de Carly Rae Jepsen a été un énorme succès, avec des couvertures et des parodies sans fin, et un clip qui, à ce jour, a atteint plus d’un milliard de vues. Mais ce que beaucoup d’entre nous se souviennent le plus de ce clip, c’était le jardinier brûlant et ses incroyables abdos – Holden Nowell. Mais maintenant, six ans plus tard, Holden qu’est il devenu ?

Il revient sur son passage dans le clip

Holden Nowell avait 22 ans quand il a été choisi pour jouer dans le clip de Carly Rae Jespen, et son visage est devenu le visage (et les abdos) de cette chanson. Au cas où vous auriez oublié, la vidéo montre Carly convoitant le jardinier super-chaud, rêvant de leur bel avenir. Mais alors, dans une fin de torsion, il s’avère que le jardinier est beaucoup plus intéressé par son … guitariste masculin. Parlant avec IHeartRadio, Holden dit qu’il n’a été payé que 500 $ pour son travail, et n’a vu aucune redevance. Cependant, la renommée était très difficile pour lui, étant reconnu partout pour cette vidéo, et il en était « vraiment malade ». Plus que cela, Holden dit maintenant être connu « comme le gars gay dans la vidéo » Call Me Maybe « était quelque chose qu’il n’a pas aimé. Selon lui, la fin originelle était supposée le montrer en train d’embrasser un autre mec – mais il a refusé.

« Je vais être complètement honnête avec toi. Je ne vais pas embrasser un gars, surtout pour 500 $. J’ai dit ‘Je ne pense vraiment pas que je suis à l’aise d’embrasser un gars pour un clip vidéo’. J’ai dit: « Vous savez quoi? Et si au lieu de m’embrasser un mec à la fin de la vidéo, et si je donnais juste un numéro à mon gars ou quelque chose comme ça? »

Et maintenant – vous saviez que ça allait arriver – voici un rappel de Call Me Maybe …