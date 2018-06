Nick Grimshaw rÃ©pond finalement aux rumeurs de sa relation avec Harry Styles

Pendant des années, il y a eu des rumeurs et des spéculations parmi les fans, à propos de l’animateur de radio Nick Grimshaw .Il serait sorti avec la star de « One Direction » Harry Styles. Il y avait même des romans érotiques écrits à propos des deux. Mais maintenant, Nick aborde ces rumeurs de front.

Nick Grimshaw est un animateur de radio ouvertement gay de 33 ans au Royaume-Uni, alors que Harry Styles a 24 ans il est chanteur et acteur populaire. Parlant avec The Sun, les journalistes ont tout de suite demandé à Nick s’il y avait quelque chose de romantique entre lui et Harry. « Non non. Pas du tout « , dit Nick. « C’était une chose étrange. Ce n’était pas très bizarre à l’époque, c’est plus bizarre maintenant. » «C’était plus bizarre quand il est venu faire le solo et j’ai commencé à faire mes recherches sur Harry, à écrire des questions et des trucs, et quand je l’ai googlé:« C’est un peu fou parce que nous nous sommes rencontrés et nous avons vraiment commencé à nous voir régulièrement. Je ne sais pas si c’est parce que nous étions tous deux du Nord et avions le même sens de l’humour et parce qu’il était à Londres et loin des gens du Nord et des amis et de la famille et nous avons fini par traîner ensemble. Je pense que les gens ont supposé cela parce que j’étais gay et il porte des chemises florales qu’il doit être gay, et les gens se sont dit « ils doivent sortir ensemble ».

Du coup est ce qu’ils se sont mis ensemble? On ne le saura peut être jamais

Maintenant regardez Harry et Nick s’amuser avec Ryan Gosling: