Programme de vidéo à la demande sur Pinkx.EU, Pinkflix innove cette semaine avec la diffusion en intégralité d’un film tout nouveau à partir du mercredi 20 juin. Il s’agit de Génération PlanCam de Ridley Dovarez. Une comédie X jubilatoire qui a pour toile de fond le marché des shows webcam sur la Côte d’Azur. Pour marquer le coup, nous avons interviewé le multiawardisé réalisateur…

Génération PlanCam nous bluffe une nouvelle fois par ta capacité à faire un porno excitant qui repose sur un vrai scénario et sur relativement peu d’acteurs. Cinq cette fois-ci : Thiago Monte, Eden Frost, Xavier Sibley, John Strap et Dimitri Cornieff. Es-tu l’auteur du scénario ? Cette histoire de rivalité entre deux producteurs, l’un misant sur son fric et son physique, repose-t-elle sur des faits réels ?

(Rires.) Je séjourne parfois à Cannes et je dois dire que toutes ressemblances avec des faits ou personnages réels ou ayant existé seraient un pur hasard. Et oui, je suis l’auteur de tous mes scénarios. J’adore écrire et inventer des histoires. Certes, on n’a rien inventé depuis deux mille ans : une bite rentre dans un trou ! Mais savoir comment elle en est arrivée là, c’est ça qui est existant. En montrer suffisamment et laisser l’imaginaire faire le reste.

Thiago Monte, en boss de shows webcam qui voit d’un mauvais œil l’arrivée d’un concurrent, le blondissime Eden Frost. Sur fond de guerre commerciale, les coups bas fusent et surtout les coups de bites !!! 🙂 – Photos : Génération PlanCam / RidleyDovarez

Que penses-tu du Cam ? La fin annoncée des pornos scénarisés ?

Entre le Cam, les réseaux sociaux comme Twitter, les Tubes pillant le contenu des productions et un certain nivellement du porno vers le bas ces dernières années, on aurait pu le penser. Mais je crois que c’est notre faute à nous réalisateurs, producteurs, supports web et TV car nous avons laissé cela se rendre possible. Je crois qu’à un moment donné on a dit : « À quoi bon ? » et on a baissé les bras. Mais je crois aussi que cette période est révolue. Les gens qui aiment et apprécient le porno veulent pouvoir visionner des films de qualité et sont prêts à payer le prix comme on le fait pour aller voir un bon film au cinéma. Ça ne sert à rien de se battre contre ce porno lowcost. Continuons à produire et faire des films de qualité, le public est maintenant assez mûr pour faire la différence.

Pourquoi as-tu choisi ces cinq acteurs pour Génération PlanCam ? Peux-tu nous préciser ce qui te plaît respectivement chez chacun ?

Alors aussi curieux que cela puisse paraître, je ne choisi pas les acteurs par rapport à leur notoriété ou leur palmarès. Mes deux critères sont : « Correspondent-ils aux personnages que j’ai créés ? » et « Est-ce que j’ai envie de collaborer avec eux ? ». J’accorde une importance particulière à la bonne entente qu’il peut y avoir pendant un tournage et si les acteurs vont offrir une belle performance, si ça va matcher comme on dit. Si ces deux critères sont là, alors le choix devient naturel. Enfin, concernant Eden, je suis un de ses plus grands fans. Ce garçon est pour moi un des meilleurs acteurs que nous avons eus ces dernières années sur le marché francophone. Il peut tout jouer et, surtout, qu’est-ce qu’il est sexy ! Thiago, c’est une de mes plus belles rencontres, et c’est certainement le meilleur actif du moment même si pour la première fois il se donne en passif sur ce film. Je ne connaissais pas Xavier. j’ai appris en travaillant avec lui qu’il était un ancien acteur de FrenchTwinks. Je dois dire que j’ai honte parfois de mon manque de culture du porno, car j’en consomme assez peu. C’est un garçon à deux visages, mi ange, mi démon, et terriblement efficace devant la caméra. John est cet actif bourrin nouvel génération qu’on peut vraiment identifier à ces webcamers et qui va faire beaucoup parler de lui dans les prochains mois. Suivez-le de près. Quand à Dimitri, ce fut une étoile filante du porno, un corps de rêve et une gentillesse à toute épreuve.

Casting de Génération PlanCam : Eden Frost, Thiago Monte, Xavier Sibley, John Strap et Dimitri Crornieff – Photos : RidleyDovarez

Tu es l’un des réalisateurs les plus appréciés et prolifiques du X gay français. Tu es très présent sur les réseaux sociaux. Pourtant tu gardes un relatif anonymat en ne te montrant pas. Est-ce que tu préserves cet anonymat afin de te donner plus de liberté pour t’exprimer ?

Oui, j’aime dire que je suis le Daft Punk du porno gay même si j’ai beaucoup moins de talent que Daft Punk LOL Je ne veux pas qu’on se focalise sur moi mais sur mon travail. L’anonymat assez relatif que je m’impose me permet en effet cette liberté artistique.

Tu es aussi le réalisateur français qui se distingue par son éclectisme. Tu touches à tout : comédie, romance, espionnage, fantastique, horreur, sadisme… Quel est l’univers qui te correspondrait le mieux ?

Je me suis posé la question en lisant la votre. J’ai longtemps considéré que le Hard me correspondait mieux, mais je prends de plus en plus de plaisir à réaliser des comédies, même si le fantastique est depuis toujours – et restera – mon univers de prédilection. Je crois donc que vous allez encore me supporter longtemps avec ce genre de film.

(Rires.) L’un de tes acteurs fétiches, Jordan Fox, fait son comeback. Penses- tu le refaire tourner, notamment dans une suite des aventures de Tiron, le vampire ?

Pas comme vampire mais comme mutant dans le prochain film que je suis en train de tourner avec lui : Atomix Blond. Il y campe le rôle d’un mutant surpuissant répondant au nom de Démolition Ass, capable de procurer un orgasme quasi féminin en s’occupant du trou d’un passif ! Amis de la poésie, bonsoir 😉

C’est top ! (Rires.) Quelque chose d’important que tu aimerais ajouter ?

Oui ! Le porno ce n’est pas que du porno, ce n’est pas qu’une fiction, comme c’est souvent dit. Dans la vraie vie, le seul moyen qui permet de se protéger des IST demeure la capote. J’ai décidé de militer pour le retour à un porno responsable. Alors, sortez couverts les garçons !

