Les nouveaux films de la semaine Ã  voir sur PinkX (19 – 24 juin)

Cette semaine sur PinkX et pendant une semaine sur la chaîne : Enzo Rimenez plus hot que jamais, les partouzes fun et multiethniques de HPG, les glory holes de UKNakedMen et les agents immobiliers fantasmatiques de Hot House.

Mardi 19 juin à partir de minuit : Enzo Rimenez : Le Retour (Crunchboy)

L’un des acteurs français les plus hot se donne corps et âme aux mecs de l’écurie Crunchboy. Un trio et trois duos

Le pinkplus : Enzo Rimenez est vraiment canon et le fait qu’il œuvre aussi dans Le X amateur de Crunchboy lui donne une accessibilité hyper bandante. On se dit que n’importe quel mec, dont nous, peut en jouir tout en lui donnant du plaisir.

Vendredi 22 juin à partir de minuit : Jeunes mecs intimes (HPG)

Des métis aux cheveux teints en rose (Nomar), jaune poussin (LMDK) et blond cendré (BC Angel) encaissent les grosses bites de céfrans ! Deux partouzes.

Le pinkplus : Pépinière de talents (Nomar, BC Angel, LMDK et le TTBM Arnaud), HPG a aussi recours à des porn stars confirmées : Alexis Tivoli et Doryann Marguet. Dans la deuxième scène il est fait référence à l’interview que LMDK avait accordée en exclusivité à PinkX. À relire ici.

Samedi 23 juin à partir de minuit : Throbbing Monster (UKNakedMen)

Quand les bites sont longues et épaisses, les bouches se mettent à saliver et les anus palpitent ! Deux trios et deux duos.

Le pinkplus : Les deux premières scènes avec les glory holes sont terriblement efficaces et intenses. Avec ses cheveux teints en bleu, Mickey Taylor n’en apparaît que plus chienne exigeante ! 🙂

Mickey Taylor a trouvé des glory holes très bien pourvus et il s’en donne à cœur joie. Sa bouche va d’une grosse bite à une autre. Puis Dan Johnson apparaît pour limer le gosier de Mickey qui est en train de se faire sodomiser par une queue mystère. Et au final, c’est Dan qui l’encule à fond ! – Photos : Throbbing Monster / UKNakedMen

Andro Maas suit le même périple que Mickey Taylor. Et c’est Kieron Knight qui prendra soin de le baiser à la fin ! – Photos : Throbbing Monster / UKNakedMen

Drew Dixon est tranquille dans sa tenue de sport mixée à un treillis quand débarque le viril Scott West. Drew sait qu’il va passer un bon moment… – Photos : Throbbing Monster / UKNakedMen

Le tatoué Ryan Cage est sur un lit, pantalon ouvert, le portable dans la main droite, sa bite dans la main gauche. Mais le portable est mis de côté quand Rudy Valentino vient le rejoindre… – Photos : Throbbing Monster / UKNakedMen

Dimanche 24 juin à partir de minuit : On The Market (Hot House)

Dans le monde concurrentiel de l’immobilier, ses agents entretiennent leur pouvoir de séduction car ils savent que c’est la pièce maitresse pour conclure une belle affaire !

Le pinkplus : Et si c’était vrai ? 🙂 Les agents immobiliers sont en tout cas réputés pour être des chauds lapins !!!

Wesley Woods est au téléphone avec un client lorsque survient le livreur Johnny V. Ce denier ne le laisse pas indifférent et la réciproque est vraie. L’agent immobilier reste toutefois en ligne, même quand Johnny lui ouvre la braguette pour le pomper… – Photos : On The Market / Hot House

Convoqué pour une séance de travail, Dustin Holloway apparaît anxieux. Le chef d’équipe Austin Wolf va vite le mettre à l’aise… – Photos : On The Market / Hot House

Skippy Baxter visite une superbe maison aux côtés de Wesley Woods. Mais ce client semble bien plus intéressé par le service trois pièces de l’agent immobilier… – Photos : On The Market / Hot House

Tegan Zayne a un souci avec un dossier important. JJ Knight vient lui filer un coup de main et lui enfonce sa très grosse bite dans le cul… – Photos : On The Market / Hot House

