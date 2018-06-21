Agenda
Sexy circuit Paris
🏳️🌈 SexyGroup, Le Sun City & Le DÃ©pÃ´t prÃ©sentent 🏳️🌈
5 Parties, 12 DJâ€™s, Sexy Performers, 2 Clubs, & youâ€¦
⭐⭐⭐⭐⭐ SEXY PARIS MAIN PARTY 30/06 ⭐⭐⭐⭐⭐
DJâ€™s : BOUMATI – CYRIL CORTEZ – MANUE G – LITTLE NEMO – WESLEY ELASH, ANHY ROSSAN’O
SUPER STAR DJ : ASAF DOLEV (HUSTLABALL & TEL A BEEF)
Gogos & Sexy Performers
_______________ VENDREDI 29 JUIN _______________
23H -07H
⭐TOTAL BEUR @ DEPOT⭐
DJ : ZAKO (Rnâ€™B & PoP), FARID@ (RaÃ¯, Oriental), CYRIL CORTEZ
_______________ SAMEDI 30 JUIN _______________
17H – 03H
⭐POOL PARTY @ SUN CITY⭐
DJs: WESLEY ELASH, GORKEM
23H – 10H : 🔥MAIN PARTY 🔥
⭐⭐⭐⭐⭐ SEXY PARIS @ DEPOT ⭐⭐⭐⭐⭐
DJâ€™s : BOUMATI – CYRIL CORTEZ – MANUE G – LITTLE NEMO – WESLEY ELASH, ANHY ROSSAN’O
SUPER STAR DJ : ASAF DOLEV (HUSTLABALL & TEL A BEEF)
Gogos & Sexy Performers
_______________ DIMANCHE 1er JUILLET _______________
15H-22H
⭐POOL PARTY @ SUN CITY⭐
DJ ANDREI OLARIU
22H – 07H
⭐LATE GTD @ DEPOT⭐
DJ CYRIL CORTEZ – LITTLE NEMO
TARIFS :TOTAL BEUR :15â‚¬ avec conso
SEXY PRIDE :20â‚¬ avec 1 conso ou 15â‚¬ avec 1 conso avant 1H surÂ www.sexygroup.fr
POOL PARTIES : 25â‚¬ / 20â‚¬ pour les -26 ans
GTD : 14â‚¬ avec une conso ou PASS avant 00H surÂ www.sexygroup.fr
PASS en sÃ©rie limitÃ©e ALL ACCESS 49â‚¬ : en vente au SUN CITY & aux DESSOUS Dâ€™APOLLON
D.A. : SEXYGROUP / MICHEL MAU