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Sexy circuit Paris

Teddy 4 heures avant
16 Moins d'une minute

🏳️‍🌈 SexyGroup, Le Sun City & Le DÃ©pÃ´t prÃ©sentent 🏳️‍🌈

5 Parties, 12 DJâ€™s, Sexy Performers, 2 Clubs, & youâ€¦

⭐⭐⭐⭐⭐ SEXY PARIS MAIN PARTY 30/06 ⭐⭐⭐⭐⭐

DJâ€™s : BOUMATI – CYRIL CORTEZ – MANUE G – LITTLE NEMO – WESLEY ELASH, ANHY ROSSAN’O
SUPER STAR DJ : ASAF DOLEV (HUSTLABALL & TEL A BEEF)
Gogos & Sexy Performers

_______________ VENDREDI 29 JUIN _______________

23H -07H
⭐TOTAL BEUR @ DEPOT⭐
DJ : ZAKO (Rnâ€™B & PoP), FARID@ (RaÃ¯, Oriental), CYRIL CORTEZ

_______________ SAMEDI 30 JUIN _______________

17H – 03H
⭐POOL PARTY @ SUN CITY⭐
DJs: WESLEY ELASH, GORKEM

23H – 10H : 🔥MAIN PARTY 🔥

⭐⭐⭐⭐⭐ SEXY PARIS @ DEPOT ⭐⭐⭐⭐⭐
DJâ€™s : BOUMATI – CYRIL CORTEZ – MANUE G – LITTLE NEMO – WESLEY ELASH, ANHY ROSSAN’O
SUPER STAR DJ : ASAF DOLEV (HUSTLABALL & TEL A BEEF)

Gogos & Sexy Performers

_______________ DIMANCHE 1er JUILLET _______________

15H-22H
⭐POOL PARTY @ SUN CITY⭐
DJ ANDREI OLARIU

22H – 07H
⭐LATE GTD @ DEPOT⭐
DJ CYRIL CORTEZ – LITTLE NEMO

TARIFS :TOTAL BEUR :15â‚¬ avec conso
SEXY PRIDE :20â‚¬ avec 1 conso ou 15â‚¬ avec 1 conso avant 1H surÂ www.sexygroup.fr
POOL PARTIES : 25â‚¬ / 20â‚¬ pour les -26 ans
GTD : 14â‚¬ avec une conso ou PASS avant 00H surÂ www.sexygroup.fr
PASS en sÃ©rie limitÃ©e ALL ACCESS 49â‚¬ : en vente au SUN CITY & aux DESSOUS Dâ€™APOLLON

D.A. : SEXYGROUP / MICHEL MAU

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