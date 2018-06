Jason Mraz aurait fait son coming out en poÃ©sie

L’auteur-compositeur-interprète Jason Mraz a écrit un poème à la communauté LGBTQ dans lequel il dit: «Je suis à vos côtés», que beaucoup interprètent comme sa sortie.

Voici le poème de Mraz (via Billboard):

Poème d’amour à la communauté LGBTQ

Dear You,

Thank you.

You have inspired me.

Re-wired me.

You showed me what strength is.

You demonstrated courage over and over again.

You risked so much for love.

You never compromised your expression

Even when

Your rights and freedoms were being compromised.

You stood up for me.

You stood up for the world.

And now the world is better because of you.

We still have a long way to go

But know

I am bi your side.

All ways.

Voici la traduction

Très cher,

Je vous remercie.

Tu m’as inspiré.

Re-câblé moi.

Tu m’as montré la force.

Vous avez démontré votre courage encore et encore.

Tu as tellement risqué pour l’amour.

Vous n’avez jamais compromis votre expression

Même quand

Vos droits et libertés étaient compromis.

Tu t’es levé pour moi.

Vous avez défendu le monde.

Et maintenant, le monde est meilleur à cause de vous.

Nous avons encore un long chemin à parcourir

Mais sachez

Je suis à vos côtés.

Toutes les manières.

Bien qu’il ne parle pas directement de la sienne, Mraz a parlé de la fluidité sexuelle dans le passé, dans une interview à PrideSource.

Dit Mraz: « Je garde plus de mes options ouvertes ces jours-ci. Plus je vieillis, plus je deviens intrépide. Cela ne veut pas dire que je suis absolument intrépide. (Longue pause)je devrais être très prudent avec mes mots, surtout avec cette question. »

Il a ajouté qu’il ne croyait pas aux étiquettes: «Si nous vivions dans une société égale, ces labels n’existeraient pas vraiment, sauf peut-être à la DMV ou ailleurs, où, pour une raison ou une autre, vous devez mettre le genre , race ou âge. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi la sexualité doit être un gros problème. »

On peut noter aussi l’écriture de by en bi qui peut préciser son orientation !