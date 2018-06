Les raisons pour lesquelles vous devriez sortir avec un mec plus Ã¢gÃ©

Un homme plus âgé fait tellement plus que simplement satisfaire votre désir d’un renard argenté, il est installé, plus romantique, on vous a concocté un top pour vous prouver tout ça !

Il sait qui il est

Il restera également la même personne que lors de votre rencontre et a confiance en lui. Il a sa propre place Vivre en ville coûte cher, c’est la vérité. Mais au moins fréquenter un homme plus âgé signifie qu’il est plus susceptible d’être installé, et moins susceptible d’avoir des colocataires – ou pire encore, des parents – qui peuvent vous entendre faire des parties de jambes en l’air.

Il est mature

Apparemment, l’homme moyen arrive à maturité qu’à 40 ans! Cela explique beaucoup de choses. Il ne fera pas de drama. On ne vous conseillera jamais assez de dater des hommes plus vieux!

Il est moins superficiel

À mesure que nous vieillissons, les choses qui nous semblaient si importantes commencent à ne plus avoir autant d’importance.

Il est respectueux

Vous êtes beaucoup plus susceptible de rencontrer un gentleman à un certain âge qu’à vingt ans. Avoir plus d’expérience de l’humanité les aide à comprendre la prémisse de «traiter les autres comme vous voulez être traité». Il est plus disposé à se battre pour vous, vous emmener aux bonnes dates, et s’assurer que vous jouissez – même si c’est après lui.

Il est moins susceptible de vous tromper

Les gars plus âgés ont tendance à avoir moins envie de jouer sur le terrain. Et si vous en avez un de plus de 45 ans, il aura probablement sa crise de la quarantaine aussi. Il est également susceptible d’avoir échantillonné sa juste part des hommes, il est donc plus sûr de ce qu’il veut.

Il aura plus de conversations

En raison de son expérience de vie, non seulement il aura des histoires plus intéressantes à raconter, mais il aura également la capacité de maintenir la conversation à flot, en évitant les accalmies. Non seulement cela, mais il est aussi un meilleur auditeur. Et être en mesure de vous offrir un conseil. Il aura une bonne influence Être dans une relation d’écart d’âge signifie que celui qui en sait le plus risque de déteindre celui qui a moins d’expérience. Mais les traits positifs, comme sa maturité, son ambition et son honnêteté, sont tous excellents à retenir.

Vous avez d’autres raisons ?