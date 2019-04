Mort par lapidation pour punir l’homosexualité : Logan Moore est horrifié par le nouveau code pénal du sultanat de Brunei

Depuis quelques jours, un petit état asiatique fait beaucoup parler de lui pour de mauvaises raisons. Sous l’impulsion de son monarque Hassanal Bolkiah, le sultanat de Brunei a adopté le 3 avril un nouveau code pénal fondé sur une interprétation « cruelle et inhumaine » de la charia. Amputation d’une main ou d’un pied pour vol, flagellation en cas d’avortement et lapidation pour viol, adultère… et relation homosexuelle. Michelle Bachelet, la haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, a demandé au sultanat de renoncer à ce nouveau code pénal. Plusieurs personnalités médiatiques, comme George Clooney et Elton John, ont manifesté leurs vives réprobations. Le monde du porno n’est pas en reste, Logan Moore lançant le Hashstag #stopbrunei…

Voici une traduction/adaptation :

« Hello les gars, j’en appelle à votre soutien par rapport au Brunei. Ils ont une nouvelle loi qui permet de lapider les gays et les bisexuels. Cette nouvelle loi est dingue. Je suis contre et je devine que nous sommes très nombreux dans ce cas. Alors je lance le Hashstag #stopbrunei ! Si vous le voulez, diffuser ce mot, demandez à vos politiciens de prendre position, dites que ce n’est pas acceptable.

On est en 2019, le mariage gay existe dans plusieurs pays, de même que l’adoption au sein de couples gays. Les choses s’améliorent ! Nous avons eu un sondage aux Pays-Bas au sujet des LGBTQ et 91% nous acceptent et c’est génial. C’est ce que je veux pour le monde entier. Et là nous entendons qu’il y a un pays qui a une loi qui permet de tuer quelqu’un parce que qu’il a eu une relation sexuelle avec quelqu’un du même sexe ?! C’est ridicule et nous devons tout faire pour que ça s’arrête.

Je suis hollandais et je demande à Mark Rutte (Premier ministre des Pays-Bas – NDLR) de faire quelque chose… S’il vous plaît, je ne sais pas si c’est possible, mais boycottons ce pays pour faire pression.

Pour tous ceux qui sont sur le Net, SVP, faites passer le message, un like, un tweet, une photo, avec le Hashstag #stopbrunei, pour que le monde sache ce qui s’y passe et que nous ne l’acceptons pas… Vous savez, je ne fais pas de politique, mais j’ai espoir que tous les pays pourront faire cesser cette horrible loi. Merci d’avoir regardé et rappelez-vous : Hashstag #StopBrunei parce que c’est un sujet très sérieux… »

Grâce à nos lointains cours de géographie, nous savons que le sultanat de Brunei est une monarchie riche en hydrocarbures et très généreuse avec ses habitants : impôts quasi-inexistants et services publiques gratuits. Pourquoi donc le Sultan dégrade-t-il l’image de son pays avec ce nouveau code pénal digne de Daesh ? À cause de la chute du prix du pétrole survenue en 2015, la situation économique du Brunei s’est dégradée et une partie de la population le ressent et se plaint, or, quoi de mieux que d’unifier un peuple autour de la religion majoritaire en se trouvant des boucs émissaires, ceux qui notamment ont des mœurs considérés comme « immoraux« .

On peut se rassurer en se disant que ce virement ultra-conservateur concerne un pays lointain qu’on ne sait même pas – ou plus – situer sur une planisphère. Mais on peut aussi y voir l’énième illustration d’une extrême radicalisation d’un pays où de plus en plus d’habitants connaissent une dégradation de leurs conditions de vie. Et avec les conséquences économiques de plus en plus marquées par les changements climatiques, une amplification des discriminations est à craindre, partout…

– Photo d’introduction à l’article : The Chosen Few (NakedSword)