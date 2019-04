Paralysie des institutions, prisons dégradées, harcèlement au travail, crise du logement… Tout problème a une solution XXL dans les nouveautés de la semaine sur PinkX (9 – 14 avril)

Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 9 avril à minuit : Belgix (DiableX)

La Belgique à beau connaître une crise politique et institutionnelle, ses habitants n’en sont pas moins réputés pour leur grande hospitalité. Guillaume Wayne est l’un des Français qui va apprécier toute l’attention que suscite sa grosse bite ! Quatre duos.

Le pinkplus : Label belge, DiableX adore les porn stars françaises. On retrouve ici Ludwig, Xavier Sibley, Eden Frost, Jérôme James… et Guillaume Wayne !

Vendredi 12 avril à minuit : Prison Breeding (BulldogRaw)

Menottés et jetés dans les cellules, des délinquants se frottent aux matons ! Trois duos et un solo.

Le pinkplus : Traité par le porno, l’univers carcéral est un baisodrome gay où tous les mecs sont désirables et sexy. Ça donne envie, mais qu’en est-il en vérité ? Hum… On n’a pas envie de commettre un délit juste pour vérifier que fantasme et réalité ne font qu’un…

Attaché à des taches administratives, le prisonnier Johnny Cruz fait au mieux pour conserver son statut privilégié. Quand le maton A.J. Alexander le veut pour assouvir ses pulsions, il s’exécute, bouche et cuisses ouvertes. Et avec plaisir. Le gros sexe d’A.J. a tous les arguments pour le faire jouir !

Seul dans sa cellule, Samba sort de sa torpeur en entendant le bruit d’un verre qui se brise. Porté par ses fantasmes, il se met à se branler…

Multirécidiviste agressif, Skikes traite A.J. Alexander de gros porc. Mais est-ce vraiment une insulte ? Skikes sait, pour l’avoir déjà eu profondément en lui, qu’A.J. est un queutard bien membré. Il en veut encore !

Le prisonnier Craig Daniels semble inconscient. Le maton Riley Tess s’en inquiète et finit par entrer dans la cellule. Bien lui en prend. Toute virilité en éveille, Craig le soumet à la force de sa musculature et de sa queue !

Samedi 13 avril à minuit : Breaking Mr. Hart (Golden Age Films-NakedSword)

Que faire quand son patron est un c** sexiste, hypocrite et manipulateur ? Vous vous devez d’élaborer un plan machiavélique avec vos collègues pour renverser la situation ! C’est ce que feront Rod (Max Adonis), Victor (Remy Cruz) et Jake (Pierce Paris) pour se venger de leur boss M. Hart (Dean Phoenix).

Le pinkplus : Une parodie porno gay de soap réjouissant ! Le réalisateur D.P. Welles s’était précédemment fait connaître comme scénariste de plusieurs hits de FalconStudiosGroup/NakedSword : UltraFan, Earthbound, Trapped, Paris Perfect et The Slutty Professor. Le casting réunit avec bonheur new cumers (Max Adonis, Remy Cruz), porn stars du moment (Pierce Paris, Woody Fox) et deux vétérans : Dean Phoenix, Nina Hartley. Le duo Pierce Paris/Damon Heart y excelle par son originalité pornographique.

Mr Hart est marié à Missy (Nina Hartley) qu’il dit adorer mais qu’il trompe avec ses employés mâles qu’il se plaît à rabaisser. Dernier exemple en date, Rod (Max Adonis)…

Mr Hart a invité ses employés Victor (Remy Cruze) et Woody Fox à passer une soirée dans sa propriété auprès de son épouse. Comme il a truffé la maison de caméras, il filme les ébats des deux hommes et les balance sur leurs boîtes mail !

Pervers, Mr Hart fait appel à Damon Heart, un employé complice de ses turpitudes, pour compromettre sexuellement un autre de ses salariés, Jake (Pierce Paris)…

Rod, Victor et Jake font front commun pour défaire leur boss. Un léger somnifère, des photos compromettantes et l’arrivée provoquée de son épouse conduira à un divorce ruineux pour Mr Hart !

Dimanche 14 avril à minuit : Baises & Breakfast (RidleyDovarez)

Tout commence par la visite d’un appartement qui devient vite très chaude ! Trois duos.

Le pinkplus : Excellent casting ! Mathieu Ferhati est vraiment de retour dans le X gay ! 🙂

Hugo Tara, un beau Brésilien en vacances à Paris, a réservé en ligne une chambre chez l’habitant. Edouard Scott, le propriétaire, propose à Hugo une remise si ce dernier accepte de monter sur son sling…

Mathieu Ferhati est avec un de ses amants, André Madd, qu’il adore « attacher »…

Quand Mathieu Ferhati rencontre Hugo Tara, c’est le coup de foudre. Et quoi de mieux au matin d’une nuit d’amour que de se faire réveiller par une bonne baise et des croissants bien chauds ?

