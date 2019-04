Sous le survêt, l’uniforme ou la soutane, la vérité se montre toujours nue sur Pinkflix !

Sans censure et en illimité sur Pinkflix, retrouvez des gymnastes gang-bangueurs ainsi que des scouts et un prêtre en manque !

Scouts – Court métrage porno français de jean-Daniel Cadinot (1981)

Ce qui se raconte dans une lettre peut n’être qu’une succession de mensonges. Fierté de ses parents très à cheval sur la morale catholique, un jeune homme de 18/19 ans leur écrit un conte édifiant sur sa vie chez les scouts. Tout ne serait que camaraderie, entraides et jeux innocents. Quant au prêtre (Jacques de Rives) qui les encadre, il serait la sainteté même. À d’autres ! Ce qui se passe réellement entre scouts – avec bien évidemment la complicité active du prêtre – est de nature éminemment sexuelle.

– Photos : Scouts / Cadinot

Ce qu’on voit dans un porno peut ne pas être que pur fantasme. Depuis la sortie du livre de Frédéric Martel Sodoma. Enquête au cœur du Vatican et la révélation d’une homosexualité massive au sein du clergé catholique, il n’y a plus à avoir de doute. Scouts avait déjà tout du documentaire !

Schwanzsport – Film porno allemand de Christian Slaughter et Marko Volk produit par Wurstfilm (2004)

Sous le regard sévère de leurs deux profs, huit gymnastes s’échauffent. Florian, qui est tout nouveau dans le groupe, fait un faux mouvement et se casse la figure. Immédiatement les deux coachs le réprimandent et le conduisent dans leur bureau. Là, ils vont abuser de leur autorité en mettant le jeune homme à poil, en lui rasant pubis et anus et en le trouant à coups de bite et de batte ! Les salauds !!! 😉 Cependant, les sept autres gymnastes partouzent entre barres asymétriques, cheval de saut ou échelle. Et lorsqu’ils apprendront ce qui est arrivé à Florian, ils l’aideront à se venger, les deux coachs se faisant démonter la mâchoire et le cul lors d’un gang-bang mémorable.

– Photos : Schwanzsport / Wurstfilm

Classique par son thème, Schwanzsport bénéficie toutefois d’une réalisation soignée et extrêmement efficace. Le sexe y est plein de dynamisme, quant aux acteurs, ils ont la tête, la bite et le cul de l’emploi : parce qu’ils ne sont pas tous des gravures de mode, les scènes ont des accents de vérité et de proximité qui amplifient le fantasme.

