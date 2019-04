Fétichisme, romantisme, opportunisme, machisme… Les nouveautés de la semaine sur PinkX sont pluriellement mâles ! (16 – 21 avril)

Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 16 avril à minuit : Toutes les occasions sont bonnes (GayFrenchKiss)

Parfois on pense être tranquille pour un plaisir solitaire, quand on est pris sur le fait : ça peut devenir super excitant ! Une autre fois, on loue une chambre dans une grande coloc et on est très agréablement surpris par la personne qui vous accueille à poil. Enfin, un casting qui part gaiement en live sex !!!

Le pinkplus : La plus grosse progression d’un studio en qualité d’image, jeux d’acteurs et scénarios fantasmatiques. Une nomination aux prochains PinkX Gay Video Awards est une É.V.I.D.E.N.C.E.

Logan Aballo se touche tranquille dans un local quand Jimmy M le surprend et lui propose direct son cul !

– Photos : Toutes les occasions sont bonnes / GayFrenchKiss

Lois Novitch est casteur. Il reçoit Ethan, lui demande de se déshabiller et tout part en vrille, pour le meilleur de la baise ! 🙂

– Photos : Toutes les occasions sont bonnes / GayFrenchKiss

Sébastien arrive dans un appart où il a loué une chambre. Il est accueilli par Logan qui est à poil car il fait chaud…

– Photos : Toutes les occasions sont bonnes / GayFrenchKiss

Justin XXL est au lit avec un portable. Il appelle Jimmy Fun qu’il baise pour ensuite faire venir Hassan, qui est cagoulé, pour un plan à trois…

– Photos : Toutes les occasions sont bonnes / GayFrenchKiss

Vendredi 19 avril à minuit : Boys of summer 3 (Jake Jaxson-CockyBoys)

C’est l’été et nos jeunes mecs aiment cette saison idéalement chaude pour baiser en extérieur. S’exposer aux regards, c’est potentiellement aussi partager les culs et les bites ! Un trio et quatre duos.

Le pinkplus : Les deux premières scènes – qui forment un tout – visualise à la perfection exhibitionnisme, voyeurisme et amitié qui se forge par le sexe.

Dans un parc, Calvin Banks et Taylor Reign sont allongés sur l’herbe verte parsemée de jolies fleurs mauves, quand surgissent deux « phallus impudicus »… 🙂 Calvin s’empale sur le champignon dur comme le bois de Taylor !

– Photos : Boys of summer 3 / Jake Jaxson-CockyBoys

Dillon Rossi a maté les ébats de Calvin et Taylor. Lui aussi veut sa part de sexe et il les rejoint. La baise continuera dans une maison…

– Photos : Boys of summer 3 / Jake Jaxson-CockyBoys

Moment romantique entre Ben Masters et Cory Kane qui n’empêche les sodos profondes et déchirantes !

– Photos : Boys of summer 3 / Jake Jaxson-CockyBoys

Collés l’un à l’autre, Taylor Reign et Ashton Summers se matent dans un miroir et vont baiser avec ce 3ème œil !

– Photos : Boys of summer 3 / Jake Jaxson-CockyBoys

À la force de sa queue béton et de ses muscles herculéens, l’Iranien Arad Winwin fait intensément jouir le passif Levi Karter !

– Photos : Boys of summer 3 / Jake Jaxson-CockyBoys

Samedi 20 avril à minuit : High N’ Tight (Raging Stallion Studios)

Chez le coiffeur et barbier ‘High N’ Tight ‘, les hommes viennent se faire couper les cheveux, tailler la barbe et combler tous leurs désirs sexuels. Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Le réalisateur – et ex-porn star – Steve Cruz dirige une écurie fantasmatique de beaux poilus, barbus et tatoués qui donnent furieusement envie de les connaître au plus près ! 😉

Le coiffeur et barbier Ryan Cruz plaît énormément au client Bruno Bernal. Celui-ci joue de son atout principal – son super cul arrondi ! – pour allécher le beau et viril Ryan…

– Photos : High N’ Tight / Raging Stallion Studios

Rick York s’occupe de son client Mick Stallone et les deux commencent à parler cul quand survient l’apprenti, Jackson Grant. Les bites se gonflent et il va falloir se soulager collectivement !

– Photos : High N’ Tight / Raging Stallion Studios

La réputation de l’établissement est faite ! La salle d’attente devient même un lieu propice pour des rencontres sexuelles. Ace Era dont le cul tatoué « Fuck Me » délivre un message très clair sur ses attentes et Mick Stallone vont faire honneur à High N’ Tight !

– Photos : High N’ Tight / Raging Stallion Studios

Gage Unkut ne fait pas que prendre en main le client Bennett Anthony. Il le défonce aussi pour son plus grand plaisir anal !

– Photos : High N’ Tight / Raging Stallion Studios

Dimanche 21 avril à minuit : Cum Dumpster Boys (UKNakedMen)

Certains hommes ne semblent animer que par un but : servir de trou à remplir ! Un trio et quatre duos.

Le pinkplus : Le duo Craig Daniels/Alex Silvers est une excellente domination dans la non violence !

Une séance photo vire à la baise réciproque entre le daddy Craig Daniels et le minet Alex Silver…

– Photos : Cum Dumpster Boys / UKNakedMen

Johnny Cruz et Matthew Davids ont une méga envie de faire l’amour. Matthew va longuement et passionnément sodomiser Johnny qui en redemande !

– Photos : Cum Dumpster Boys / UKNakedMen

L’Écossais TBM A.J. Alexander attrape le cul de Brent Taylor et le lèche avec délectation. Puis Brent lui suce la bite pour bien la lubrifier et qu’elle s’enfonce direct dans son trou bien chaud. Au final, Brent est particulièrement chouchouté : tout en gobant à nouveau la grosse queue d’A.J., il a droit à un gode dans le cul !

– Photos : Cum Dumpster Boys / UKNakedMen

Le daddy Michael Selvaggio accueille deux minets vénérant les queues, Luke Vogel et Ross Drake

– Photos : Cum Dumpster Boys / UKNakedMen

Assis sur une chaise « Game of Thrones », le viril Sebastien Raw attend qu’on le soulage. C’est Izan Loren qui s’applique à le satisfaire !

– Photos : Cum Dumpster Boys / UKNakedMen

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.EU.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.