La fragilité peut être une force ce week-end sur Man-X

Ce week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 20 avril à minuit : College Cock (Staxus)

Quand un pote vous demande de prendre une douche pendant que vous êtes dans la salle de bain ou qu’il débarque sur votre lit alors que vous y êtes, ça va forcément plus loin ! Quatre duos.

Le manplus : Comment ne pas avoir le coup de foudre pour Will Banks ?! Sa joliesse et sa candeur donnent furieusement envie de l’avoir au bout de la queue !!!

Alors qu’Alessandr Katz est dans la salle de bain, Bjorn Nykvist débarque et lui demande s’il peut prendre une douche rapide. C’est ça !… 🙂

– Photos : College Cock / Staxus

Le beau brun Mike Cole est fasciné par l’art africain, notamment les statues ithyphalliques qui le font fantasmer. Le beau blond Bjorn Nykvist arrive au bon moment pour satisfaire ses envies de baise…

– Photos : College Cock / Staxus

Le tout mignon Will Banks est un amour. Vitali Kutcher ne peut que succomber, bite dure dans son petit cul…

– Photos : College Cock / Staxus

Chad Johnson va kiffer grave le cul profond de Mike Cole !

– Photos : College Cock / Staxus

Dimanche 21 avril à minuit : First Time 4 Bareback (HelixStudios)

Ils se rappellent leur toute toute première fois ! Cinq duos.

Le manplus : Un thème qui renvoie immédiatement au tube de Jeanne Mas ! First Time 4 Bareback avait offert à Jasper Robinson l’une des 24 scènes qu’il avait tournées chez HelixStudios de 2012 à 2015. Entre, il avait été un exclusif de CockyBoys. Mais le 13 décembre 2015, quelques mois après avoir annoncé sa retraite, il décédait des suites d’une maladie cardiaque selon plusieurs sources. Il n’avait que 21 ans !

– Photos : Jasper Robinson / HelixStudios

La brindille Seth Andrews recrée avec l’aide du beau Aiden Summer son dépucelage anal…

– Photos : First Time 4 Bareback / HelixStudios

Corey Haynes se souvient que c’est via une appli qu’il avait trouvé son premier partenaire sexuel. Il était blond comme Nicholas Reed qui joue son rôle. Qu’est-ce Corey avait adoré l’embrasser et l’enculer !

– Photos : First Time 4 Bareback / HelixStudios

Le poupesque Jamie Sanders parle de sa première fois, une expérience inoubliable qui lui a fait comprendre qu’il est fait pour se soumettre à des mecs bien montés. Jasper Robinson l’écoute avec l’attention de celui qui sait qu’il a tous les atouts pour plaire…

– Photos : First Time 4 Bareback / HelixStudios

Jordan Thomas étudiait avec un camarade quand une force impossible à contenir les a rapprochés, lèvres contre lèvres… Jamie Sanders frétille de jouer le rôle du premier mec de Jordan !

– Photos : First Time 4 Bareback / HelixStudios

La passion du foot avait offert à Nicholas Reed la surprise de trouver en un joueur son tout premier mec. Ce fut merveilleux. Ian Levine est heureux de faire revivre à Nicholas cette toute première fois…

– Photos : First Time 4 Bareback / HelixStudios

