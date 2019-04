La quantité est de qualité toute cette semaine sur PinkX (23-28 avril)

Les nouveautés de la semaine à ne pas manquer sur PinkX :

Mardi 23 avril à minuit : Ma plus belle baise ! (HPG)

une fête est organisée pour l’enterrement de vie de garçon de Jordan Fox. Il y aura plein de bonnes bites et de culs appétissants !

Le pinkplus : Un casting sympa et un thème excitant avec en plus la présence du super hardeur Jordan Fox !

Vendredi 26 avril à minuit : Imberbe… Prêt à l’emploi ! (FrenchTwinks)

Des minets imberbes se laissent caresser et une fois bien stimulés – et très chauds -, ils sont prêts à l’emploi ! Quatre duos.

Le pinkplus : Qu’il se la joue tendre ou dominateur, Enzo Lemercier est parfait. Son sens de la baise nous rend jaloux de ses partenaire !

Depuis leur rencontre sur un tournage, Enzo Lemercier et Jonathan Garnier ont toujours eu une folle envie de baiser ensemble. C’est aujourd’hui chose faite !

– Photos : Imberbe… Prêt à l’emploi ! / FrenchTwinks

Pour souhaiter la bienvenue au new cumer Bastien Leray, l’adorable Paul Delay lui offre un massage relaxant puis sa bouche et enfin son cul. La grosse bite de Bastien ravit Paul !

– Photos : Imberbe… Prêt à l’emploi ! / FrenchTwinks

Bastien Leray a un problème : sa grosse queue est un vrai aimant à passifs. Or il a vraiment envie d’être sodomisé. Heureusement il rencontre Enzo Lemercier, le minet dominant de FrenchTwinks !

– Photos : Imberbe… Prêt à l’emploi ! / FrenchTwinks

Comme le veut la tradition chez FrenchTwinks; c’est un habitué de la maison qui s’occupe d’initier les petits nouveaux au porno. Enzo Lemercier va bien s’occuper de Louis Meyer qui vient de fêter ses 18 ans. il se souviendra longtemps de cette toute première fois sur un plateau de films porno.

– Photos : Imberbe… Prêt à l’emploi ! / FrenchTwinks

Samedi 27 avril à minuit : Go Big ! (CockyBoys)

Nos sexy CokyBoys partagent leurs lèvres avant que celles-ci s’occupent d’autres zones érogènes… Ils aiment vraiment le cul ! Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Hummmmmm… Le trio est excellentissime !

River Wilson, Manuel Skye et Hayden Colby se présentent sexuellement, commencent par s’embrasser puis se livrent à des corps-à-corps torrides et pénétrants…

– Photos : Go Big ! / CockyBoys

Jack Hunter et Ashton Summer s’apprécient passionnément…

– Photos : Go Big ! / CockyBoys

Benjamin Blue défait la braguette de Cory Kane et en voyant le morceau qu’il a entre les jambes il ne peut s’empêcher de s’exclamer : « Oh shit !« . Le début d’une belle amitié forgée à coups de reins réciproques !

– Photos : Go Big ! / CockyBoys

Allen King et Andy Star se croisent dans un parc, échangent quelques mots et décident d’aller un peu plus loin pour se découvrir en profondeur. Mais ils vont finalement dans un appart parfaire ce qu’ils avaient commencé…

– Photos : Go Big ! / CockyBoys

Dimanche 28 avril à minuit : Blindfolded (Hot House)

Des mecs aiment être les yeux bandés pendant la baise ! Le fantasme les rend ivres de jouissance… Un trio et trois duos.

Le pinkplus : Un thème qui donne furieusement envie d’avoir les yeux bandés pour se donner à des queutards qui resteront à jamais des inconnus ! Maintenant, ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir les admirer, surtout s’ils sont aussi canon que les hardeurs du film !

Les yeux bandés, le cul offert, Skyy Knox attend la saillie. Voraces, Austin Wolf et Logan Moore vont se le partager sans pitié !

– Photos : Blindfolded / Hot House

Juste vêtu d’un bandana sur les yeux et d’un slip, Gabe Steele attend à quatre pattes qu’un mâle l’entreprennent sans ménagement. C’est Jacob Taylor qui s’y colle…

– Photos : Blindfolded / Hot House

Colton Grey est sur un sling, les yeux bandés, offert à la langue et à la bite d’Austin Wolf…

– Photos : Blindfolded / Hot House

Si Skyy Knox apprécie d’être dominé, il adore changer de rôle et soumettre Johnny V…

– Photos : Blindfolded / Hot House

